La crisis en la Selección Peruana se ha intensificado tras la reciente derrota ante Chile, a lo que se suma una declaración explosiva del histórico Roberto ‘El Chorri’ Palacios. El referente de la Bicolor criticó duramente a la actual generación de mediocampistas creativos, sentenciando que “Ninguno de los tres puede usar la ’10′”. Palacios incluso sugirió que, de no haber un jugador con la calidad y el peso histórico que requiere la camiseta, el dorsal debería quedar vacante.

Roberto Palacios pide que retiren la camiseta 10

En entrevista con RPP Noticias, ‘El Chorri’ enfatizó que el número diez es un símbolo de gran trascendencia histórica y emocional, una carga que, a su juicio, los actuales volantes blanquirrojos no están en condiciones de asumir. El exjugador, reconocido por su técnica, recordó que él mismo evitó usar la camiseta en sus inicios por respeto a figuras legendarias como Cubillas y Uribe.

Roberto Palacios jugando en la Selección Peruana. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

La crítica de Palacios apunta a la notoria ausencia de un verdadero conductor en el campo, un vacío que ha quedado en evidencia durante el interinato de Manuel Barreto y el decepcionante arranque en las Eliminatorias. Sus palabras se interpretan como un cuestionamiento directo al rendimiento y el carácter de futbolistas habitualmente convocados para esa función, como Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña, quienes han rotado en el uso del dorsal.

Crítica potente a la nueva Selección Peruana

El exseleccionado propuso una medida drástica para honrar el legado del número: eliminarlo de las convocatorias hasta que surja un futbolista que realmente lo merezca. “Si ahora no hay un ’10’, mejor que no lo usen”, concluyó Palacios, subrayando que el rol de conductor exige una combinación de inteligencia, liderazgo y distinción que va más allá de la mera posición en el campo.

Esta declaración llega en un momento delicado para la selección, justo después de la caída 2-1 ante Chile en Sochi, un resultado que generó gran frustración, especialmente porque Perú jugó la mayor parte del encuentro con un hombre más. La incapacidad táctica y la falta de control del partido crean el ambiente propicio para que la opinión de un ídolo como Palacios tenga un fuerte eco entre los aficionados.

El Chorri no se guardó en sus afirmaciones

El contundente análisis de Roberto Palacios añade una capa de presión a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), inmersa en la búsqueda del nuevo comando técnico permanente. El futuro estratega no solo deberá enfocarse en obtener resultados inmediatos, sino también en resolver el problema estructural señalado por Palacios: la carencia de un ’10’ genuino, capaz de asumir la responsabilidad histórica y liderar al equipo en el camino hacia el próximo Mundial.

