Piero Quispe hace magia en Australia: Jugada brillante termina en golazo del Sydney FC

El exjugador de Universitario volvió a brillar con su estilo característico, combinando visión de juego, velocidad y precisión. A minutos de terminar el encuentro, Piero Quispe sacó un pase largo que recorrió toda la cancha cambiando el sentido del juego.

Publicidad

Publicidad

Según las imágenes divulgadas en la red social X, Piero Quispe tuvo el balón sobre el final del partido entre Sydney FC vs. Central Coast, luego vio libre a su compañero Joe Lolley y le mandó la pelota.

Llegando la redonda hasta el sector derecho del campo de juego, Joe Lolley trasladó, sacó el centro y la pelota llegó hasta Patrick Wood. El futbolista definió ante el portero Andrew Redmayne y concretó el 2-0 del Sydney FC.

Los medios australianos destacaron su actuación, calificándola como “una muestra del nuevo talento peruano”. En redes sociales, los hinchas peruanos celebraron la jugada y aseguraron que Quispe “está dando clases en Australia”.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe jugando con el Sydney FC. (Foto: Getty Images)

Así fue el pase magistral de Piero Quispe

Piero Quispe empieza a destacar en el fútbol de Australia. El volante peruano mandó un pase magistral en el partido entre Sydney FC vs. Central Coast por la fecha 2 de la A-League.

Iniciando la jugada en su propio territorio, Piero Quispe abrió la pelota sobre el sector derecho, su compañero Joe Lolley recibió el balón y luego asistió a Patrick Wood, que anotó ante la floja salida del portero Andrew Redmayne.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

ver también Piero Quispe define su presente en el Sydney FC de Australia, con solo dos palabras

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt. Llegando en septiembre del 2025, el volante salió de Pumas de México para aterrizar en el fútbol de Australia.

Publicidad

Publicidad