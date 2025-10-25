Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Piero Quispe hace magia en Australia: Jugada brillante termina en golazo del Sydney FC

Piero Quispe sigue demostrando su talento en Australia y la rompió con una jugada que levantó a los hinchas del Sydney FC.

Por Aldo Cadillo

Piero Quispe con el Sydney FC.
© Producción Bolavip.Piero Quispe con el Sydney FC.

El exjugador de Universitario volvió a brillar con su estilo característico, combinando visión de juego, velocidad y precisión. A minutos de terminar el encuentro, Piero Quispe sacó un pase largo que recorrió toda la cancha cambiando el sentido del juego.

Publicidad

Según las imágenes divulgadas en la red social X, Piero Quispe tuvo el balón sobre el final del partido entre Sydney FC vs. Central Coast, luego vio libre a su compañero Joe Lolley y le mandó la pelota.

Llegando la redonda hasta el sector derecho del campo de juego, Joe Lolley trasladó, sacó el centro y la pelota llegó hasta Patrick Wood. El futbolista definió ante el portero Andrew Redmayne y concretó el 2-0 del Sydney FC.

Los medios australianos destacaron su actuación, calificándola como “una muestra del nuevo talento peruano”. En redes sociales, los hinchas peruanos celebraron la jugada y aseguraron que Quispe “está dando clases en Australia”.

Publicidad
Piero Quispe jugando con el Sydney FC. (Foto: Getty Images)

Piero Quispe jugando con el Sydney FC. (Foto: Getty Images)

Así fue el pase magistral de Piero Quispe

Piero Quispe empieza a destacar en el fútbol de Australia. El volante peruano mandó un pase magistral en el partido entre Sydney FC vs. Central Coast por la fecha 2 de la A-League.

Iniciando la jugada en su propio territorio, Piero Quispe abrió la pelota sobre el sector derecho, su compañero Joe Lolley recibió el balón y luego asistió a Patrick Wood, que anotó ante la floja salida del portero Andrew Redmayne.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

Piero Quispe define su presente en el Sydney FC de Australia, con solo dos palabras

ver también

Piero Quispe define su presente en el Sydney FC de Australia, con solo dos palabras

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt. Llegando en septiembre del 2025, el volante salió de Pumas de México para aterrizar en el fútbol de Australia.

Publicidad
Piero Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana y dejó una frase que impacta

ver también

Piero Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana y dejó una frase que impacta

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Piero Quispe define su presente en el Sydney FC de Australia, con solo dos palabras
Peruanos en el exterior

Piero Quispe define su presente en el Sydney FC de Australia, con solo dos palabras

Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana
Selección Peruana

Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana

Prensa da firme calificación a Quispe tras derrota con Sydney
Peruanos en el exterior

Prensa da firme calificación a Quispe tras derrota con Sydney

La prohibición que la 'U' le impuso a ADT
Liga 1

La prohibición que la 'U' le impuso a ADT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo