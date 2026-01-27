Podría ser el reemplazo perfecto para Alianza tras la salida de Zambrano, pero ahora jugaría en Europa

La situación de Alianza Lima es bastante crítica, todo indica que Carlos Zambrano no seguirá en el club. Esto deja a los ‘blanquiazules’ en la búsqueda de un nuevo jugador que pueda tomar su lugar. Pero el que podría ser la clave para que consigan tener una firme defensa está muy cerca de emigrar al extranjero. Se conoció que lo quieren en Suiza y podría dar un gran paso en su carrera.

Estamos hablando del central Arón Sánchez de Juan Pablo II College, al parecer en Europa están muy interesados en contar con sus servicios. Lo que se ha podido conocer por el periodista Franz Tamayo es que el FC Zürich lo ve como una opción. Incluso está dispuesto a poder negociar con el cuadro de Chongoyape para hacerse con los servicios del joven de 22 años.

Eso sí, no sería el único club que está buscando llevárselo a Europa. El Sion es otro de los interesados, cuadro que pelea en los primeros lugares de Suiza lo quiere en sus filas. Su cláusula no es nada alta, lo cual permite que se pueda dar un mejor negocio para conseguir contar con sus servicios.

Arón Sánchez interesa en Suiza (Foto: X).

Habrá que esperar en los próximos días si es que se pueda dar alguna oferta por él. Más que todo, por el inicio de la Liga 1 que está a la vuelta de la esquina, este fin de semana se jugará la primera jornada. Así que podría ser el momento preciso para que permitan su salida, más que todo esperando poder reemplazarlo lo más pronto posible.

Arón Sánchez tentado por Alianza Lima y Universitario

A lo largo de los años, siempre se ha escuchado el nombre de Arón Sánchez en grandes equipos. Esto debido a que se ha visto como un jugador de gran proyección, más que todo ya que comenzó a jugar desde muy joven en Cantolao. Por lo que se esperaba que pueda convertirse en un hombre importante en alguno de los grandes.

Arón Sánchez (Foto: X).

En Alianza Lima y Universitario se ha rumoreado que podría llegar, pero al final nunca se hizo una apuesta por él. Incluso, luego de quedar libre del cuadro ‘Delfín’, terminó en Unión Huaral, conjunto en el que no estuvo mucho tiempo, ya que de ahí tuvo su primera experiencia internacional en el Tampico Madero.

