Por sanción de FIFA, Corinthians evita a toda costa que André Carrillo piense en jugar en Alianza Lima o Universitario

Corinthians no está pasando un buen momento debido a una sanción que fue impuesto por la FIFA. Esto debido a un impago que el club brasileño no ha solucionado por ahora. Esto ha hecho que vea a su plantel como su más preciado tesoro, más que todo debido a que por ahora no puede traer nuevo talento, así que esperan que tampoco se le vayan jugadores.

Uno de los ejemplos claros es Pedro Raúl, que es pretendido por el Internacional, que espera poder sacar al mediocampista cedido. Pero el ‘Timao’ se resiste a que esto pueda pasar, ya que cuentan con él para la siguiente temporada. Esto debido a que Yuri Alberto es probable que termine saliendo al exterior, así que perder más de un jugador sería un grave problema para el actual campeón de la Copa de Brasil.

Pedro Raúl ante Fluminense (Foto: Getty).

Teniendo en cuenta esta situación, André Carrillo tampoco sería un jugador que esperan perder. El mediocampista ha sido utilizado constantemente desde la recuperación de su lesión. Ya sea como titular o como suplente, pero lo ven como una pieza importante. Por lo que su salida a Alianza Lima o Universitario de Deportes en este momento es algo imposible.

Yuri Alberto, próxima venta de Corinthians (Foto: Getty).

Hay que recordar que ambos equipos estuvieron deseosos de poder ficharlo. Por el lado de los ‘cremas’ antes de su llegada a Brasil incluso hablaron con él. Pese a ser hincha de Alianza, la ‘culebra’ no ve con malos ojos ponerse la ‘merengue’. No obstante, esto por lo pronto no va a ser posible debido a esta prohibición que hará que frenen cualquier salida del ‘Timao’.

¿Por qué el Corinthians de André Carrillo no puede fichar?

En este caso, el club de Sao Paulo terminó siendo sancionado por la FIFA debido a un pago que no realizaron en su momento. Esto debido a que ficharon al jugador Félix Torres, procedente del Santos Laguna de México. En total eran 6.14 millones de dólares lo que tenían que abonar por esta contratación, pero no lo hicieron.

Para que se levante la sanción es necesario que hagan el pago respectivo con el cuadro mexicano. De no hacerlo, van a tener que mantenerse sin fichar jugadores por los próximos 3 periodos de transferencia. Esto claro que va a dificultar que puedan llegar a pelear los torneos nacionales e internacionales. Estando en una gran desventaja.

André Carrillo con un año más de contrato

Por el momento la ‘culebra’ tiene un año más de contrato con el cuadro de Corinthians. El atacante de 30 años de edad firmó con el ‘Timao’ hasta el 31 de diciembre del 2026. Así que por ahora la única forma que pueda salir del club es por una venta o préstamo. Algo que resulta imposible debido a la situación en la que se encuentra el club.

André Carrillo, figura de Corinthians (Foto: Getty).

Esta temporada a pesar de una lesión que lo dejó varios partidos fuera de la canchas llegó a disputar 53 juegos, anotó 3 goles, dio 2 asistencias y todo en un total de 2997 minutos.

