Mientras Corinthians negocia la renovación de André Carrillo, esto definió Memphis Depay sobre su futuro

Corinthians atraviesa un momento clave en la planificación de su plantel de cara a lo que viene en la temporada. Mientras la directiva ya avanza en conversaciones para asegurar la continuidad de André Carrillo, desde Brasil se reveló la postura de otra de sus principales figuras: Memphis Depay, quien ya tomó una decisión sobre su futuro.

De acuerdo a información de ESPN Brasil, el delantero neerlandés desea continuar en el ‘Timao’. Su contrato vence el próximo 20 de junio, pero el atacante se siente cómodo en la institución y adaptado a la vida en Brasil, por lo que su intención es extender su vínculo.

En los próximos días, el nuevo director deportivo del club brasileño, Marcelo Paz, sostendrá una reunión con el entorno del jugador para iniciar formalmente las negociaciones.

Memphis Depay quiere seguir en Corinthians

La intención del exjugador del Barcelona y Atlético de Madrid es clara: continuar defendiendo la camiseta de Corinthians. Desde su llegada, Depay se ha convertido en una pieza importante del plantel y su adaptación al fútbol brasileño ha sido positiva, tanto dentro como fuera del campo.

Por ello, la dirigencia considera prioritaria su renovación y espera llegar a un acuerdo antes de la fecha de vencimiento de su contrato. Las conversaciones se darán en un contexto favorable, ya que ambas partes comparten el deseo de seguir trabajando juntas.

Corinthians también avanza con la renovación de André Carrillo

En paralelo a la situación de Depay, el club paulista ya se encuentra evaluando la extensión del contrato de André Carrillo. El volante nacional tiene vínculo vigente hasta finales de 2026, aunque tanto el jugador como la institución coinciden en la voluntad de prolongar su estadía en el equipo.

La ‘Culebra’ viene de superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y recientemente volvió a sumar minutos con el primer equipo. Su regreso ha sido bien recibido por el cuerpo técnico, que valora su experiencia y polifuncionalidad como elementos clave para el proyecto deportivo de Corinthians.

Con estas gestiones, el ‘Timao’ busca asegurar la continuidad de jugadores importantes y darle estabilidad a su plantel de cara a los próximos desafíos.

DATOS CLAVES

El neerlandés Memphis Depay manifestó su deseo de renovar contrato con Corinthians tras el 20 de junio.

El director deportivo Marcelo Paz iniciará formalmente las negociaciones para extender el vínculo del atacante.

André Carrillo tiene contrato vigente hasta finales de 2026, pero el club busca prolongar su estadía.

