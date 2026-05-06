Alianza Lima no le dio oportunidades, llegó a Portugal, la rompió y ahora le llueven ofertas en Europa

Tuvo pocas opciones en la Liga 1, ahora que está en Europa, la viene rompiendo y tiene varios equipos interesados.

El fútbol peruano a veces no sabe como tratar a sus jóvenes promesas, algunas no llegan a tener las oportunidades necesarias y emigrar es su única opción de brillar. Esto le pasó a Bassco Soyer, que en Portugal está haciendo una tremenda temporada, lo que le ha permitido llamar la atención de varios equipos que lo quieren para la temporada 2026-27.

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El atacante viene jugando en el equipo Sub 23 del Gil Vicente, con el cual está disputando la Taca Revelacao, en la cual ya se encuentran en los cuartos de final. Esto después que el peruano tuviera un partido destacado ante el Sporting CP, al cual le terminó ganando gracias a su participación con gol y asistencia.

Gil Vicente 2-1 Sporting CP (Foto: Gil Vicente).

Ahora el cuadro de los ‘Gallos’ tendrá que enfrentar al cuadro de Famalicao en busca de un pase a las semifinales. Este encuentro se dará el próximo lunes 11 de mayo. Se espera que Bassco siga siendo un jugador importante en este equipo y los pueda ayudar a seguir avanzando en el torneo.

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Alianza Lima se perdió un gran jugador

En Alianza Lima muchas veces han demostrado ser un equipo que no confía mucho en sus canteras. Esto se puede ver mediante varios jugadores que han terminado de emigrar al extranjero en busca de oportunidades. Esto debido a que no se las terminan dando.

Si vemos sus números en el cuadro de La Victoria nos damos cuanta que no tuvo muchas chances. En todo el tiempo que estuvo en el Perú tan solo tuvo 8 partidos, anotó 1 gol y dio 1 asistencia en 251 minutos.

Bassco Soyer en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

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Mientras tanto, en el equipo Sub 23 del Gil Vicente ya suma 29 duelos disputados, en los cuales ha hecho 12 goles y dado 6 asistencias.

Bassco Soyer perseguido por varios equipos

Lo que se ha conocido sobre Bassco Soyer es que el buen momento que está teniendo no ha pasado desapercibido. Varios equipos están deseando contar con sus servicios, uno de estos clubes es el Brentfort de la Premier League. El periodista Gerson Cuba dio a conocer que están interesados al ver su presente en Portugal.

Por otro lado, también se sabe que hay otros equipos en el mismo Portugal que desean contar con sus servicios. Pero en Francia es otro de los países en el cual lo siguen de cerca. Así que es posible que si no tiene chance de jugar en el primer equipo, de Gil Vicente logre cambiar de club.

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