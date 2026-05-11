Bassco Soyer y la tremenda lección que le da a todos los peruanos en Portugal tras gran momento en Gil Vicente

Bassco Soyer está en un momento maravilloso siendo la figura del equipo Sub 23 del Gil Vicente.

Bassco Soyer está pasando por uno de los mejores presentes de un peruano en el extranjero. Si bien está jugando en el equipo B, está haciendo grandes actuaciones ya sea con goles o con asistencias. Pero no solo eso, sino que también está demostrando una gran lección a los peruanos que quieran lograr emigrar.

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El joven de 19 años dejó Alianza Lima para probar suerte en el Gil Vicente, hasta ahora no ha hecho su debut en el primer equipo. Pero esto no ha hecho que este jugador se derrumbe, al contrario, lo ha motivado para demostrar desde el equipo Sub 23 que tiene un gran potencial por explotar. En vez de darse por vencido, sigue peleando por un lugar.

Bassco Soyer celebrando junto a su compañero (Foto: Gil Vicente).

Esto lo demuestra partido a partido, en el que se puede conocer que es una de las figuras del equipo Sub 23. Sus goles y asistencias están siendo importantes para que pueda lograr mantenerse en competencia. Lo cual ha hecho que varios clubes de Portugal y también de Europa se puedan comenzar a fijar en él como un gran prospecto a trabajar.

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Bassco Soyer sueña con su primer título

En este momento viene disputando la Copa de Portugal Sub 23, en la que ya se encuentra entre los 4 mejores equipos. Acaba de clasificar a las semifinales y espera mantenerse en gran forma para lograr su primer título en Portugal. Siendo uno de los jugadores más importantes de su equipo.

Esta vez Soyer participó con un gran pase para que se logre marcar el primer gol del partido. El atacante nacional en el mediocampo soltó un balón largo para su compañero, el cual la paró muy bien y ante la salida del arquero remató para convertir el 1-0. Tras esto el partido fue más sencillo para el Gil Vicente que acabó goleando 4-1 al Famalicao.

Así fue la asistencias de Bassco Soyer:

El Gil Vicente Sub-23 accedió a las semifinales del torneo Sub-23 de Portugal tras vencer 4-1 al Famalicão. Bassco Soyer fue titular y brindó la asistencia del primer gol. pic.twitter.com/WzhNNCCkuC — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) May 11, 2026

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Por ahora Bassco Soyer lleva un total de 12 goles y 7 asistencias con el Gil Vicente, números sólidos para un peruano que está buscando una oportunidad en el primer equipo.

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