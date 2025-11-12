¿Neymar puede jugar con Luis Advíncula? Leandro Paredes ilusiona a los hinchas de Boca Juniors para la Copa Libertadores

La estadía de Luis Advíncula en Boca Juniors no es para nada placentera en estos momentos, aunque podría encontrar un nuevo aire si es que se concreta un verdadero fichaje de ensueño. Y es que durante las últimas horas se pudo conocer una revelación por parte de Leandro Paredes respecto a la posibilidad de que Neymar Jr. pueda llegar al fútbol argentino de cara a la Copa Libertadores.

Sabiendo que Boca Juniors ya inscribió su nombre en la próxima edición de la Copa Libertadores y de que ahora mismo el equipo se encuentra en una especie de renovación a diferencia de cómo fueron los resultados en el pasado reciente, Leandro Paredes dio detalles sobre las conversaciones que muy a menudo mantiene con Neymar Jr. y del propósito que sí podría acercarlo al ‘Xeneize’.

“Hablo mucho con Ney. La verdad, tengo una relación muy buena. Somos amigos. Estamos siempre en contacto, pero él está en su club. Tenemos que tener respeto por los otros clubes, por la decisión de los demás jugadores, así que no puedo hablar mucho. Si quiere jugar la Copa Libertadores, lo esperamos”; confesó Leandro Paredes el día de hoy en charla con el medio ‘Mundo Boca‘.

El crack mundial que también podría llegar a Boca Juniors gracias a Leandro Paredes

Así como el nombre de Neymar Jr. empieza a generar tendencia en Boca Juniors debido a las más recientes declaraciones de Leandro Paredes, otro crack mundial que podría ser una opción para el equipo de cara al futuro es Paulo Dybala. El hoy capitán xeneize también habló de las ganas que tiene de traer el atacante al club de sus amores y realmente sería un golazo por parte de la directiva.

En más de una ocasión ha confesado algunas charlas con ‘La Joya‘ y todo parece indicar que la posibilidad no es tan lejana como muchos creerían por la buena estadía del jugador en AS Roma. “Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular. Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme y no soy quien para hacerlo. Acá lo esperamos con la ilusión intacta”.

¿Cuál será el futuro de Luis Advíncula en Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2026 y por el momento todo parece indicar que permanecerá en el equipo para cumplir con la fecha establecida. Si bien su presente no es el mejor de todos ya que perdió el puesto de titularidad desde hace un buen rato, el cual por cierto ahora le pertenece a Juan Barinaga, la idea del peruano es quedarse en el ‘Xeneize’.

En uno de los recientes episodios del programa digital ‘Enfocados‘, el popular ‘Rayo’ evidenció sus objetivos en el fútbol argentino y no quiso adelantar nada respecto a una posible vuelta a la Liga 1. Se dice que equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal estarían tras sus pasos, pero por el momento no hay nada confirmado al respecto, así que hasta ahora se quedará en Boca Juniors.

DATOS CLAVES