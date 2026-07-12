No solo el Genk, Maxloren Castro es seguido por equipo de la Premier League

El futuro de Maxloren Castro parece que está en Europa, el joven extremo viene siendo seguido por diferentes equipos del ‘Viejo Continente’. Esta vez se ha conocido que el Brighton & Hove está preguntando por él.
Mediante sus redes sociales el periodista Gustavo Peralta confirmó que el cuadro de la Premier League está interesado en los servicios del extremo. No obstante, todavía no se ha hecho ninguna oferta para poder tenerlo en sus filas. Tan solo ha hecho una consulta.
Maxloren Castro entrenando (Foto: Sporting Cristal).
No obstante, ya el cuadro de las ‘gaviotas’ lo viene siguiendo de cerca hace tiempo. Son meses los que ha estado en observación, con lo cual están haciendo las consultas pertinente antes de una posible oferta, la cual podría llegar tarde ya que hay otro club interesado en él.
Por su lado el Genk de Bélgica si ha hecho una oferta formal para poder contar con Castro. Lo cual hace pensar que en cualquier momento podría estar cruzando el continente en avión en busca de su primera experiencia en el extranjero.
Los números de Maxloren Castro este 2026
El extremo de 18 años de edad no ha tenido la mejor de sus temporadas de cara al arco, incluso ha estado bastante irregular. Pese a esto ha podido no solo jugar de forma internacional con Sporting Cristal, también con la Selección Peruana lo cual le ha dado entrar en vitrina.
Hasta la fecha ha llegado a disputar un total de 26 partidos, ha hecho 4 goles y ha dado 3 asistencias en un total de 1667 minutos disputados. Números que dejan en claro que todavía no es un titular absoluto, pero que va por un buen camino.
Sobre su valor de mercado en Transfermarkt podemos ver un aproximado de su valor internacional. Según esta web hoy en día esta cotizado en 1,2 millones de euros. Esta es la mejor cifra ha la que ha logrado llegar hasta el momento.
Datos Claves
- Maxloren Castro es el joven extremo peruano seguido por el club inglés Brighton & Hove.
- Genk de Bélgica presentó una oferta formal para contratar al futbolista de Sporting Cristal.
- 26 partidos y 4 goles registra el atacante de 18 años durante la temporada.