Campeón de Europa League logró segundo ascenso a la Premier League

La temporada en el fútbol de Europa está próxima a llegar a su final y se va definiendo todo. En este caso, en Inglaterra la Premier League va conociendo los nuevos inquilinos que tendrá desde la próxima temporada. En este caso, está llegando nada más y nada menos que un campeón de la Europa League.

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El Ipswich Town tuvo una jornada llena de emociones en este este inicio del mes de mayo. En un partido cargado de emociones logró el tan ansiado ascenso a la máxima división del fútbol inglés. ‘Los Hijos del Tractor’ consiguieron vencer por 3-0 al Queens Park Rangers en la última jornada de la Championship, logrando con esto posicionarse segundos en la tabla de posiciones y ascendiendo de forma directa.

Ipswich Town ascendió a la Premier League (Foto: Ipswich Town).

De esta forma, el campeón de la Liga Europa 1980-81 (Ahora Europa League), jugará la siguiente jornada en la Premier League. Teniendo su segundo ascenso a esta división del fútbol inglés. Ahora van a tener que reforzarse de la mejor forma, esto con la intensión de poder competir en una categoría que no tiene piedad con los nuevos.

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¿Qué equipos ascendieron a la Premier League?

Por el momento se han conocido a los dos equipos confirmados que estarán la siguiente temporada. El que ya se mencionó es el Ipswich Town, que terminó en el segundo lugar en la Champions League, quedándose con el último cupo directo.

Mientras que el campeón de la Segunda División de Inglaterra es el Coventry, conjunto que consiguió imponerse con comodidad en este certamen. Los ‘Azul Cielo’ lograron un total de 95 puntos, con lo cual no tuvieron problemas para lograr su tan ansiado ascenso.

Mientras tanto, el último cupo será peleado por 4 equipos. Milwall, Southampton Middlesbrough y Hull City son los cuadros que lucharán por un puesto en la Premier. El Wrexham terminó en el lugar 7 y no logró mantenerse en la lucha por ascender tras empatar su último juego.

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