¿Qué pasa si Manchester City gana, empata o pierde ante Southampton por la FA Cup 2025-26?

Manchester City enfrenta a Southampton por la semifinal de la FA Cup 2025-26. El escenario del duelo es el mítico Wembley en este sábado 25 de abril. Los ‘Citizens’ buscan una nueva definición en esta competencia, mientras que el ‘Soton’, equipo actualmente del Championship, quiere dar la sorpresa.

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El equipo de Pep Guardiola ya ganó la Carabao Cup hace algunas semanas (venciendo 2-0 al Arsenal en la final). Actualmente, está peleando el título de la Premier League, mano a mano ante los ‘Gunners’. Pero, ahora, tiene la obligación de vencer a los ‘Saints’ para llegar a otra definición local.

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Southampton, por su parte, también está peleando en su propio torneo. En el Championship, actualmente, está en el quinto lugar a falta de dos fechas para el final. Todavía tiene chances matemáticas de ascender directamente a la Premier League, pero, en caso de no hacerlo, está cerca de asegurar su clasificación al Playoff.

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Wembley 🔜



701 days later. We're going back. 🧵 pic.twitter.com/BF9n902d2c — Southampton FC (@SouthamptonFC) April 24, 2026

¿Qué pasa si Manchester City le gana al Southampton?

Si Manchester City le gana al Southampton clasificará directamente a la final de la FA Cup 2025-26. Es que la semifinal de este torneo es a partido único, por lo que sólo importa el resultado de este sábado para definir al finalista.

¿Qué pasa si Manchester City empate ante Southampton?

Si Manchester City empata ante Southampton, habrá alargue. Es decir, se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno para romper el empate y definir al ganador. Si persiste la igualdad al cabo de estos 30 minutos de prórroga, habrá definición por penales.

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¿Qué pasa si Manchester City pierde ante Southampton?

Si Manchester City pierde ante Southampton, quedará eliminado de la FA Cup 2025-26. De esta forma, perderá una buena chance de sumar otro trofeo a sus vitrinas y puede ser un traspié importante en un momento decisivo de la temporada, sobre todo, por su pelea por el título de la Premier League 2025-26 ante Arsenal.

Por supuesto, lo que pase en esta semifinal de la FA Cup no tiene ningún tipo de incidencia directa con la definición de la Premier League. Más no bien, sí puede ser un factor psicológico que afecte, para bien o para mal, a los ‘Citizens’ en dicha pelea ante los ‘Gunners’.

Recuerda que todos los partidos de la Premier League y la FA Cup 2025-26 se pueden ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

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Alineaciones del Manchester City vs. Southampton

MANCHESTER CITY: James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Nathan Aké, Rayan Ait-Nouri; Nico González, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Rayan Cherki; y Omar Marmoush. DT: Pep Guardiola.

James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Nathan Aké, Rayan Ait-Nouri; Nico González, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Rayan Cherki; y Omar Marmoush. DT: Pep Guardiola. SOUTHAMPTON: Daniel Peretz; James Bree, Taylor Harwood-Bellis, Nathan Wood, Welington; Caspar Jander, Cameron Bragg, Tom Fellows; Finn Azaz, Léo Scienza; y Ross Stewart. DT: Tonda Eckert.

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