Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 tras el triunfo de Arsenal ante Newcastle

Arsenal FC volvió al triunfo y al primer lugar en la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26. Este sábado 25 de abril le ganó al Newcastle por 1-0 en Emirates Stadium por la fecha 34. De esta manera, vuelve a ser líder en la liga inglesa, con un partido más que su rival directo en la lucha por el título, Manchester City.

Publicidad

El golazo de Eberechi Eze al minuto 9 del primer tiempo marcó la única diferencia en el resultado final de un parejo duelo entre ‘Gunners’ y ‘Magpies’. Así, volvió al triunfo en la Premier League tras un par de derrotas ante Bournemouth y Manchester City, lo que permitió que éste último se le acerque y hasta lo iguale.

Arsenal tiene 73 puntos con 34 partidos disputados en este certamen. Manchester City quedó con 70, pero tiene un partido pendiente ante Crystal Palace que debe completar en algunas semanas. Ese duelo será decisivo en la lucha por el título.

Publicidad

Newcastle, por su parte, sufrió una nueva derrota y acumula cuatro partidos sin ganar. Cayó al puesto 14 de la tabla de posiciones con 42 unidades y quedó a ocho del último que está descendiendo (Tottenham, 18º con 34).

Newcastle sigue en caída libre (Getty Images).

Precisamente, en la pelea por no descender, ganaron tanto Tottenham (1-0 ante Wolverhampton) como West Ham (2-1 ante Everton), por lo que éstos últimos siguen en el puesto 17. Los ‘Spurs’, por ahora, estarían descendiendo al Championship cuando quedan cuatro fechas para el final.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 4 Liverpool 58 34 17 7 10 13 5 Aston Villa 58 34 17 7 10 5 6 Brighton 50 34 13 11 10 9 7 Bournemouth 49 34 11 16 7 0 8 Chelsea 48 34 13 9 12 8 9 Brentford 48 33 13 9 11 4 10 Fulham 48 34 14 6 14 -2 11 Everton 47 34 13 8 13 0 12 Sunderland 46 34 12 10 12 -9 13 Crystal Palace 43 33 11 10 12 -3 14 Newcastle United 42 34 12 6 16 -4 15 Leeds United 40 34 9 13 12 -7 16 Nottingham Forest 39 34 10 9 15 -4 17 West Ham 36 34 9 9 16 -16 18 Tottenham 34 34 8 10 16 -10 19 Burnley 20 34 4 8 22 -34 20 Wolverhampton 17 34 3 8 23 -38

Resultados de la fecha 34 de la Premier League 2025-26

MARTES 21 DE ABRIL

Brighton 3-0 Chelsea

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

Burnley 0-1 Manchester City

Bournemouth 2-2 Leeds United

Publicidad

VIERNES 24 DE ABRIL

Sunderland 0-5 Nottingham Forest

SÁBADO 25 DE ABRIL

Fulham 1-0 Aston Villa

West Ham 2-1 Everton

Wolverhampton 0-1 Tottenham

Liverpool 3-1 Crystal Palace

Arsenal 1-0 Newcastle

LUNES 27 DE ABRIL

Manchester United vs. Brentofrd | Old Trafford | 14:00 horas (Lima, Perú)

Publicidad

Así se jugará la fecha 35 de la Premier League 2025-26

VIERNES 1 DE MAYO

Leeds United vs. Burnley | Elland Road | 14:00 horas.

SÁBADO 2 DE MAYO

Brentford vs. West Ham | Gtech Community Stadium | 09:00 horas.

Wolverhampton vs. Sunderland | Molineux Stadium | 09:00 horas.

Newcastle vs. Brighton | St. James’ Park | 09:00 horas.

Arsenal vs. Fulham | Emirates Stadium | 11:30 horas.

DOMINGO 3 DE MAYO

Bournemouth vs. Crystal Palace | Vitality Stadium | 08:00 horas.

Manchester United vs. Liverpool | Old Trafford | 09:30 horas.

Aston Villa vs. Tottenham | Villa Park | 13:00 horas.

Publicidad

LUNES 4 DE MAYO

Chelsea vs. Nottingham Forest | Stamford Bridge | 09:00 horas.

Everton vs. Manchester City | Hill Dickinson Stadium | 14:00 horas.

*Horarios de Lima, Perú.

Recuerda que todos los partidos de la Premier League 2025-26 se pueden ver en vivo por Disney+ Premium.

Datos claves

Arsenal FC venció 1-0 al Newcastle con gol de Eberechi Eze este 25 de abril.

venció 1-0 al Newcastle con gol de este 25 de abril. 73 puntos registra el líder Arsenal ante los 70 puntos del Manchester City.

registra el líder Arsenal ante los del Manchester City. Tottenham ocupa el puesto 18 con 34 unidades y sigue en zona de descenso.