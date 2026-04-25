Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 tras el triunfo de Arsenal ante Newcastle

Se mueven las posiciones en lo más alto de la tabla. El triunfo le permite volver como líder al Arsenal, mientras que Newcastle no levanta.

Arsenal y Newcastle disputaron un partido muy parejo.
© Getty ImagesArsenal y Newcastle disputaron un partido muy parejo.

Arsenal FC volvió al triunfo y al primer lugar en la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26. Este sábado 25 de abril le ganó al Newcastle por 1-0 en Emirates Stadium por la fecha 34. De esta manera, vuelve a ser líder en la liga inglesa, con un partido más que su rival directo en la lucha por el título, Manchester City.

El golazo de Eberechi Eze al minuto 9 del primer tiempo marcó la única diferencia en el resultado final de un parejo duelo entre ‘Gunners’ y ‘Magpies’. Así, volvió al triunfo en la Premier League tras un par de derrotas ante Bournemouth y Manchester City, lo que permitió que éste último se le acerque y hasta lo iguale.

Arsenal tiene 73 puntos con 34 partidos disputados en este certamen. Manchester City quedó con 70, pero tiene un partido pendiente ante Crystal Palace que debe completar en algunas semanas. Ese duelo será decisivo en la lucha por el título.

Newcastle, por su parte, sufrió una nueva derrota y acumula cuatro partidos sin ganar. Cayó al puesto 14 de la tabla de posiciones con 42 unidades y quedó a ocho del último que está descendiendo (Tottenham, 18º con 34).

Newcastle sigue en caída libre (Getty Images).

Newcastle sigue en caída libre (Getty Images).

Precisamente, en la pelea por no descender, ganaron tanto Tottenham (1-0 ante Wolverhampton) como West Ham (2-1 ante Everton), por lo que éstos últimos siguen en el puesto 17. Los ‘Spurs’, por ahora, estarían descendiendo al Championship cuando quedan cuatro fechas para el final.

Ver también

Tras ganarle a Getafe, ¿qué necesita Barcelona para salir campeón de LALIGA 2025-26?

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Arsenal7334227538
2Manchester City7033217537
3Manchester United58331610713
4Liverpool58341771013
5Aston Villa5834177105
6Brighton50341311109
7Bournemouth4934111670
8Chelsea4834139128
9Brentford4833139114
10Fulham483414614-2
11Everton4734138130
12Sunderland4634121012-9
13Crystal Palace4333111012-3
14Newcastle United423412616-4
15Leeds United403491312-7
16Nottingham Forest393410915-4
17West Ham36349916-16
18Tottenham343481016-10
19Burnley20344822-34
20Wolverhampton17343823-38

Resultados de la fecha 34 de la Premier League 2025-26

MARTES 21 DE ABRIL

  • Brighton 3-0 Chelsea

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

  • Burnley 0-1 Manchester City
  • Bournemouth 2-2 Leeds United

VIERNES 24 DE ABRIL

  • Sunderland 0-5 Nottingham Forest

SÁBADO 25 DE ABRIL

  • Fulham 1-0 Aston Villa
  • West Ham 2-1 Everton
  • Wolverhampton 0-1 Tottenham
  • Liverpool 3-1 Crystal Palace
  • Arsenal 1-0 Newcastle

LUNES 27 DE ABRIL

  • Manchester United vs. Brentofrd | Old Trafford | 14:00 horas (Lima, Perú)

Así se jugará la fecha 35 de la Premier League 2025-26

VIERNES 1 DE MAYO

  • Leeds United vs. Burnley | Elland Road | 14:00 horas.

SÁBADO 2 DE MAYO

  • Brentford vs. West Ham | Gtech Community Stadium | 09:00 horas.
  • Wolverhampton vs. Sunderland | Molineux Stadium | 09:00 horas.
  • Newcastle vs. Brighton | St. James’ Park | 09:00 horas.
  • Arsenal vs. Fulham | Emirates Stadium | 11:30 horas.

DOMINGO 3 DE MAYO

  • Bournemouth vs. Crystal Palace | Vitality Stadium | 08:00 horas.
  • Manchester United vs. Liverpool | Old Trafford | 09:30 horas.
  • Aston Villa vs. Tottenham | Villa Park | 13:00 horas.

LUNES 4 DE MAYO

  • Chelsea vs. Nottingham Forest | Stamford Bridge | 09:00 horas.
  • Everton vs. Manchester City | Hill Dickinson Stadium | 14:00 horas.

*Horarios de Lima, Perú.

Recuerda que todos los partidos de la Premier League 2025-26 se pueden ver en vivo por Disney+ Premium.

Datos claves

  • Arsenal FC venció 1-0 al Newcastle con gol de Eberechi Eze este 25 de abril.
  • 73 puntos registra el líder Arsenal ante los 70 puntos del Manchester City.
  • Tottenham ocupa el puesto 18 con 34 unidades y sigue en zona de descenso.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones