Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 tras el triunfo de Arsenal ante Newcastle

Arsenal FC volvió al triunfo y al primer lugar en la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26. Este sábado 25 de abril le ganó al Newcastle por 1-0 en Emirates Stadium por la fecha 34. De esta manera, vuelve a ser líder en la liga inglesa, con un partido más que su rival directo en la lucha por el título, Manchester City.
El golazo de Eberechi Eze al minuto 9 del primer tiempo marcó la única diferencia en el resultado final de un parejo duelo entre ‘Gunners’ y ‘Magpies’. Así, volvió al triunfo en la Premier League tras un par de derrotas ante Bournemouth y Manchester City, lo que permitió que éste último se le acerque y hasta lo iguale.
Arsenal tiene 73 puntos con 34 partidos disputados en este certamen. Manchester City quedó con 70, pero tiene un partido pendiente ante Crystal Palace que debe completar en algunas semanas. Ese duelo será decisivo en la lucha por el título.
Newcastle, por su parte, sufrió una nueva derrota y acumula cuatro partidos sin ganar. Cayó al puesto 14 de la tabla de posiciones con 42 unidades y quedó a ocho del último que está descendiendo (Tottenham, 18º con 34).
Newcastle sigue en caída libre (Getty Images).
Precisamente, en la pelea por no descender, ganaron tanto Tottenham (1-0 ante Wolverhampton) como West Ham (2-1 ante Everton), por lo que éstos últimos siguen en el puesto 17. Los ‘Spurs’, por ahora, estarían descendiendo al Championship cuando quedan cuatro fechas para el final.
Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Arsenal
|73
|34
|22
|7
|5
|38
|2
|Manchester City
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|3
|Manchester United
|58
|33
|16
|10
|7
|13
|4
|Liverpool
|58
|34
|17
|7
|10
|13
|5
|Aston Villa
|58
|34
|17
|7
|10
|5
|6
|Brighton
|50
|34
|13
|11
|10
|9
|7
|Bournemouth
|49
|34
|11
|16
|7
|0
|8
|Chelsea
|48
|34
|13
|9
|12
|8
|9
|Brentford
|48
|33
|13
|9
|11
|4
|10
|Fulham
|48
|34
|14
|6
|14
|-2
|11
|Everton
|47
|34
|13
|8
|13
|0
|12
|Sunderland
|46
|34
|12
|10
|12
|-9
|13
|Crystal Palace
|43
|33
|11
|10
|12
|-3
|14
|Newcastle United
|42
|34
|12
|6
|16
|-4
|15
|Leeds United
|40
|34
|9
|13
|12
|-7
|16
|Nottingham Forest
|39
|34
|10
|9
|15
|-4
|17
|West Ham
|36
|34
|9
|9
|16
|-16
|18
|Tottenham
|34
|34
|8
|10
|16
|-10
|19
|Burnley
|20
|34
|4
|8
|22
|-34
|20
|Wolverhampton
|17
|34
|3
|8
|23
|-38
Resultados de la fecha 34 de la Premier League 2025-26
MARTES 21 DE ABRIL
- Brighton 3-0 Chelsea
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
- Burnley 0-1 Manchester City
- Bournemouth 2-2 Leeds United
VIERNES 24 DE ABRIL
- Sunderland 0-5 Nottingham Forest
SÁBADO 25 DE ABRIL
- Fulham 1-0 Aston Villa
- West Ham 2-1 Everton
- Wolverhampton 0-1 Tottenham
- Liverpool 3-1 Crystal Palace
- Arsenal 1-0 Newcastle
LUNES 27 DE ABRIL
- Manchester United vs. Brentofrd | Old Trafford | 14:00 horas (Lima, Perú)
Así se jugará la fecha 35 de la Premier League 2025-26
VIERNES 1 DE MAYO
- Leeds United vs. Burnley | Elland Road | 14:00 horas.
SÁBADO 2 DE MAYO
- Brentford vs. West Ham | Gtech Community Stadium | 09:00 horas.
- Wolverhampton vs. Sunderland | Molineux Stadium | 09:00 horas.
- Newcastle vs. Brighton | St. James’ Park | 09:00 horas.
- Arsenal vs. Fulham | Emirates Stadium | 11:30 horas.
DOMINGO 3 DE MAYO
- Bournemouth vs. Crystal Palace | Vitality Stadium | 08:00 horas.
- Manchester United vs. Liverpool | Old Trafford | 09:30 horas.
- Aston Villa vs. Tottenham | Villa Park | 13:00 horas.
LUNES 4 DE MAYO
- Chelsea vs. Nottingham Forest | Stamford Bridge | 09:00 horas.
- Everton vs. Manchester City | Hill Dickinson Stadium | 14:00 horas.
*Horarios de Lima, Perú.
Recuerda que todos los partidos de la Premier League 2025-26 se pueden ver en vivo por Disney+ Premium.
Datos claves
- Arsenal FC venció 1-0 al Newcastle con gol de Eberechi Eze este 25 de abril.
- 73 puntos registra el líder Arsenal ante los 70 puntos del Manchester City.
- Tottenham ocupa el puesto 18 con 34 unidades y sigue en zona de descenso.