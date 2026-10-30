Chelsea vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 07:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Los dos llegan golpeados y con la necesidad de cortar una racha negativa, así que en Stamford Bridge se va a notar quién soporta mejor la presión. No es un cruce cualquiera para ninguno de los dos, aunque las tablas los tengan en situaciones bien distintas.
El historial entre ambos es larguísimo y parejo, pero lo que está en juego ahora es más urgente: el Chelsea necesita reaccionar tras perder feo con Tottenham, y el United ya no puede permitirse otro traspié si quiere empezar a escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea venía de un buen momento, con el golpazo 5-1 a Bournemouth y un triunfo afuera ante Everton, pero el 0-2 ante Tottenham le cortó el envión justo antes de este partido. Está quinto con 13 puntos en ocho fechas, una posición que puede mejorar si vuelve a jugar como en esas dos victorias previas.
El Manchester United atraviesa un presente mucho más complicado. Cayó 0-3 de local frente a Bournemouth en su última presentación y antes había sumado dos empates seguidos, ante Leeds y Tottenham. Con solo 7 puntos en ocho partidos está 16° en la tabla, una ubicación que lo obliga a reaccionar cuanto antes para no meterse en problemas mayores.
El historial entre Chelsea y Manchester United
Son 181 enfrentamientos entre ambos, con ventaja histórica para el Manchester United: 73 victorias contra 55 del Chelsea y 56 empates. En goles también manda el United, 285 contra 226.
Los últimos cruces vienen parejos. En el más reciente, de abril de este año, Chelsea cayó 0-1 como local. Antes hubo triunfos y empates repartidos de los dos lados, sin que ninguno logre sacar ventaja clara en el corto plazo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2026
|Chelsea vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|20/09/2025
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|16/05/2025
|Chelsea vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|03/11/2024
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|04/04/2024
|Chelsea vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|06/12/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|25/05/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|4-1
|Premier League
|22/10/2022
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|28/04/2022
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|28/11/2021
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 07:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.