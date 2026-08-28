Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Manchester City: hora, canales de TV y streaming online

Aquí puedes revisar la transmisión y los horarios para seguir el partido entre Crystal Palace y Manchester City, que abre la segunda fecha de la Premier League 2026/2027.

Crystal Palace juega como local ante Manchester City este viernes 28 de agosto de 2026 por la segunda jornada de la Premier League 2026/2027, en un partido que se disputará en Selhurst Park, en Londres. El encuentro comienza a las 2:00 p. m. de Perú con el arbitraje de Andy Madley y Stuart Attwell en el VAR.

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El cuadro londinense, dirigido por Pierre Sage, llega a esta jornada con dos bajas confirmadas, ya que Ismaïla Sarr y Chadi Riad no están disponibles por distintas dolencias. Las ‘Águilas’ vienen de perder en su debut en esta temporada ante Everton por 2-0 por lo que buscarán su primer triunfo ante su público.

El equipo de los ‘Citizens’, por su parte, pudo dar vuelta su encuentro de la primera jornada ante Bournemouth y lo ganó por 2-1. Para este encuentro, Enzo Maresca no puede contar con Jérémy Doku por una lesión.

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¿Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Manchester City?

El partido entre Crystal Palace y Manchester City, que tiene como sede Selhurst Park, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica: Disney+ Premium

México: Max México

Estados Unidos: USA Network , SiriusXM FC

, España: DAZN, DAZN1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Movistar+

¿A qué hora se juega Crystal Palace vs. Manchester City?

Crystal Palace vs. Manchester City, duelo de la Premier League que se juega este viernes 28 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

Inglaterra: 8:00 P.M.

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