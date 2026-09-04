Dónde ver EN VIVO Ipswich vs. Liverpool: hora, canales de TV y streaming online

Ipswich Town recibe a Liverpool hoy, viernes 4 de setiembre de 2026, en el Portman Road Stadium, en el inicio de la fecha 3 de la English Premier League 2026/2027. El encuentro se juega desde las 2:00 P.M. (hora peruana), y el cuadro local busca hacerse fuerte en casa ante un rival que todavía persigue su primer triunfo liguero.
Los Reds llegan a este cruce en el puesto 13 con solo 2 puntos, después de empatar 2-2 ante Newcastle United y Nottingham Forest, por lo que sigue en busca de su primera victoria en esta temporada de la liga inglesa y la primera para el ciclo de Andoni Iraola.
Por su parte, Ipswich Town viene de caer 5-2 ante Manchester United en la anterior jornada. Pese a ello, con 3 unidades está por delante de su rival en la tabla de posiciones en el duodécimo lugar gracias a la victoria en la primera jornada ante Sunderland por 2-1.
¿Dónde ver EN VIVO Ipswich vs. Liverpool?
El partido entre Ipswich Town y Liverpool FC, que tiene como sede Portman Road, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:
- Perú y toda Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports México, Max México
- Estados Unidos: USA Network, SiriusXM FC
- España: DAZN, DAZN1, Movistar+
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¿A qué hora se juega Ipswich vs. Liverpool?
Ipswich vs. Liverpool, duelo de la Premier League que se juega este viernes 4 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.
- México: 1:00 P.M.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.
- Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)
- España: 9:00 P.M.
- Inglaterra: 8:00 P.M.
DATOS CLAVE
- Ipswich Town y Liverpool juegan este 4 de septiembre a las 2:00 P.M.
- Disney+ Premium transmite en vivo el encuentro para Perú y Sudamérica.
- Andoni Iraola busca su primera victoria con Liverpool tras sumar dos empates.