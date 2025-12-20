Everton 0-0 Arsenal EN VIVO Y GRATIS por la Premier League 2025-26 Vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

Everton y Arsenal se enfrentan el día de hoy por la fecha 17 de la Premier League. A continuación, sigue todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Everton y Arsenal ya se encuentran en el gramado del Hill Dickinson Stadium y todo va quedando listo para que empiece uno de los más importantes más esperados de la jornada inglesa.

Los 'Gunners' son quienes por ahora toman la posesión del balón, aunque todavía sin asomarse sobre el área de Pickford.

Ahora son los 'Toffees' quienes recuperan el balón para sumarse con peligro al área de Arsenal y lo vienen intentando de a pocos.

Everton y Arsenal se ven las caras en el marco de la fecha 17 de la Premier League. En la previa, es un partido que promete bastante por el poderío de los locales jugando en su casa, mientras que la visita buscará seguir por el camino del triunfo y así mantener el primer lugar en la tabla de posiciones. A continuación, podrás seguir todas las incidencias del cotejo.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Everton viene de perder 2-0 ante Chelsea, vencer 3-0 a Nottingham Forest y derrotar 0-1 a Bournemouth en condición de visita. Por otro lado, Arsenal ganó 2-1 frente a Wolves, cayó 2-1 ante Aston Villa y derrotó 2-0 a Brentford. Veremos quién logra imponerse, si es que David Moyes o Mikel Arteta son capaces de contrarrestar al rival de turno.

¿A qué hora juegan Everton vs. Arsenal por la Premier League?

21:00 | España

17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Everton vs. Arsenal por la Premier League?