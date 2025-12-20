Es tendencia:
Everton 0-0 Arsenal EN VIVO Y GRATIS por la Premier League 2025-26 Vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

Everton y Arsenal se enfrentan el día de hoy en el Hill Dickinson Stadium. Sigue el minuto a minuto del partido.

10' ¡Turno de Everton!

Ahora son los 'Toffees' quienes recuperan el balón para sumarse con peligro al área de Arsenal y lo vienen intentando de a pocos.

3' ¡Arsenal toma la iniciativa!

Los 'Gunners' son quienes por ahora toman la posesión del balón, aunque todavía sin asomarse sobre el área de Pickford.

1' ¡Empezó el partido!

Everton y Arsenal disputan la primera del encuentro en el Hill Dickinson Stadium.

¡Los equipos salen al campo de juego!

Everton y Arsenal ya se encuentran en el gramado del Hill Dickinson Stadium y todo va quedando listo para que empiece uno de los más importantes más esperados de la jornada inglesa.

¡Calentamiento de Arsenal!

El equipo liderado técnicamente por Mikel Arteta terminó con sus trabajos precompetitivos a instantes del inicio del partido frente a Everton.

Jurrien Timber applauds supporters in the away section at Hill Dickinson Stadium.
Arsenal players warming up at Hill Dickinson Stadium.
¡Llegada de Everton!

Los 'Toffees' también dicen presente en su recinto deportivo y ultiman detalles para el inicio del duelo.

¡Llegada de Arsenal!

Los 'Gunners' dicen presente en las inmediaciones del Hill Dickinson Stadium.

¡Alineación de Everton!

David Moyes preparó el siguiente inicial para enfrentar a Arsenal.

Image

¡Alineación titular de Arsenal!

Mikel Arteta alistó el siguiente equipo titular para visitar a Everton.

¡Así luce el recinto deportivo!

El Hill Dickinson Stadium luce espléndido e imponente a minutos del inicio del partido entre Everton vs. Arsenal.

Hill Dickinson Stadium, home of Everton.
¡Bienvenidos a la cobertura del Everton y Arsenal!

Everton y Arsenal se enfrentan el día de hoy por la fecha 17 de la Premier League. A continuación, sigue todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

A matchday graphic featuring an image of Bukayo Saka.

Por Renato Pérez

Everton vs. Arsenal por la Premier League.
© Getty Images.Everton vs. Arsenal por la Premier League.

Everton y Arsenal se ven las caras en el marco de la fecha 17 de la Premier League. En la previa, es un partido que promete bastante por el poderío de los locales jugando en su casa, mientras que la visita buscará seguir por el camino del triunfo y así mantener el primer lugar en la tabla de posiciones. A continuación, podrás seguir todas las incidencias del cotejo.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Everton viene de perder 2-0 ante Chelsea, vencer 3-0 a Nottingham Forest y derrotar 0-1 a Bournemouth en condición de visita. Por otro lado, Arsenal ganó 2-1 frente a Wolves, cayó 2-1 ante Aston Villa y derrotó 2-0 a Brentford. Veremos quién logra imponerse, si es que David Moyes o Mikel Arteta son capaces de contrarrestar al rival de turno.

¿A qué hora juegan Everton vs. Arsenal por la Premier League?

  • 21:00 | España
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Everton vs. Arsenal por la Premier League?

  • Sudamérica | Disney Plus Premium
  • México | FOX ONE
  • Estados Unidos | Peacock
  • España | DAZN
  • Centroamérica | Por confirmar
renato pérez
Renato Pérez
