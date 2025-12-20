Everton 0-0 Arsenal EN VIVO Y GRATIS por la Premier League 2025-26 Vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

Everton y Arsenal se ven las caras en el marco de la fecha 17 de la Premier League. En la previa, es un partido que promete bastante por el poderío de los locales jugando en su casa, mientras que la visita buscará seguir por el camino del triunfo y así mantener el primer lugar en la tabla de posiciones. A continuación, podrás seguir todas las incidencias del cotejo.
En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Everton viene de perder 2-0 ante Chelsea, vencer 3-0 a Nottingham Forest y derrotar 0-1 a Bournemouth en condición de visita. Por otro lado, Arsenal ganó 2-1 frente a Wolves, cayó 2-1 ante Aston Villa y derrotó 2-0 a Brentford. Veremos quién logra imponerse, si es que David Moyes o Mikel Arteta son capaces de contrarrestar al rival de turno.
¿A qué hora juegan Everton vs. Arsenal por la Premier League?
- 21:00 | España
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Everton vs. Arsenal por la Premier League?
- Sudamérica | Disney Plus Premium
- México | FOX ONE
- Estados Unidos | Peacock
- España | DAZN
- Centroamérica | Por confirmar