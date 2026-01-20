Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones en la Champions tras los triunfos del Real Madrid, Arsenal y Tottenham

Se viene jugando la fecha número 7 de la Champions League y se han dado sorprendentes resultados en los diferentes partidos.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadores del Arsenal celebrando.
© GettyJugadores del Arsenal celebrando.

La Champions League se encuentra en la recta final en la fase de grupos. En este caso, se está desarrollando la fecha número 7, con lo cual tan solo falta una jornada más para darle por finalizado esta primera etapa. La lucha por entrar entre los mejores 24 está al rojo vivo y ha quedado todo listo para un final de candela.

Publicidad

En el partido de la fecha de este martes, el cuadro de Arsenal logró una importante victoria frente al Inter de Milán. El conjunto ‘Gunner’ viene demostrando un gran nivel en este certamen, en el que ha hecho 7 de 7 hasta la fecha. No ha perdido ni un solo punto y se ve como un firme candidato al título.

Arsenal venció 3-1 al Inter (Foto: Getty).

Arsenal venció 3-1 al Inter (Foto: Getty).

Por su lado, el Real Madrid no tuvo problemas para poder golear al AS Mónaco. El conjunto ‘Blanco’ en casa se hizo fuerte con la ausencia de Xabi Alonso quien dejó el banquillo hace poco. Con lo cual este fue su primer partido sin él en este certamen internacional esta temporada.

Publicidad
Real Madrid goleó 6-1 al AS Mónaco (Foto: Getty).

Real Madrid goleó 6-1 al AS Mónaco (Foto: Getty).

El Tottenham Hotspur también fue otro de los cuadros que festejó esta fecha. El cuadro inglés en este caso venció al Borussia Dortmund en un duelo de alto impacto. Se vivió un gran duelo desde el principio hasta el fin. Ahora los ‘Spurs’ son unos de los candidatos a quedar entre los ocho mejores en este certamen.

Tottenham Hotspur derrotó al Borussia Dortmund por 2-0 (Foto: Getty).

Tottenham Hotspur derrotó al Borussia Dortmund por 2-0 (Foto: Getty).

Publicidad
¡Gol de Gyokeres! EN VIVO Inter 1-3 Arsenal, minuto a minuto del partido por la Champions League

ver también

¡Gol de Gyokeres! EN VIVO Inter 1-3 Arsenal, minuto a minuto del partido por la Champions League

Así va la tabla de posiciones

Después de los encuentros disputados este martes, así quedó la tabla de posiciones de la Champions League.

Tabla de posiciones:

Los Resultados de la fecha 7 de la Champions League

De igual forma, acá dejamos los resultados de los diferentes partidos de la Champions League.

Martes 20 de enero:

  • Kairat 1-4 Club Brujas
  • Bodo/Glimt 3-1 Manchester City
  • Villarreal 1-2 Ajax
  • Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund
  • Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen
  • Sporting Lisboa 2-1 PSG
  • Inter de Milán 1-3 Arsenal
  • Real Madrid 6-1 AS Mónaco
  • Copenhagen 1-1 Napoli
Publicidad

Miércoles 21 de enero:

  • Galatasaray vs. Atlético de Madrid
  • Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt
  • Olympique Marsella vs. Liverpool
  • Newcastle United vs. PSV
  • Slavia Praha vs. Barcelona
  • Juventus vs. Benfica
  • Chelsea vs. Pafos
  • Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise
  • Atalanta vs. Athletic Club

Datos Claves

  • Arsenal venció al Inter de Milán y mantiene puntaje perfecto con 7 victorias consecutivas.
  • Real Madrid goleó 6-1 al AS Mónaco tras la reciente salida del técnico Xabi Alonso.
  • Tottenham Hotspur derrotó 2-0 al Borussia Dortmund este martes 20 de enero.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
A horas del Clásico, Fabrizio Romano confirmó nuevo fichaje del Manchester City: “Tarifa de 20 millones”
Fútbol europeo

A horas del Clásico, Fabrizio Romano confirmó nuevo fichaje del Manchester City: “Tarifa de 20 millones”

Con agónico gol de Enzo Fernández, Chelsea empató con Manchester City por la Premier League
Premier League

Con agónico gol de Enzo Fernández, Chelsea empató con Manchester City por la Premier League

Las alineaciones para Nottingham Forest vs. Manchester City tras la última polémica de Pep Guardiola
Premier League

Las alineaciones para Nottingham Forest vs. Manchester City tras la última polémica de Pep Guardiola

Universitario vs. Alianza ya tiene fecha
Liga 1

Universitario vs. Alianza ya tiene fecha

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo