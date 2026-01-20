Así quedó la tabla de posiciones en la Champions tras los triunfos del Real Madrid, Arsenal y Tottenham

La Champions League se encuentra en la recta final en la fase de grupos. En este caso, se está desarrollando la fecha número 7, con lo cual tan solo falta una jornada más para darle por finalizado esta primera etapa. La lucha por entrar entre los mejores 24 está al rojo vivo y ha quedado todo listo para un final de candela.

Publicidad

Publicidad

En el partido de la fecha de este martes, el cuadro de Arsenal logró una importante victoria frente al Inter de Milán. El conjunto ‘Gunner’ viene demostrando un gran nivel en este certamen, en el que ha hecho 7 de 7 hasta la fecha. No ha perdido ni un solo punto y se ve como un firme candidato al título.

Arsenal venció 3-1 al Inter (Foto: Getty).

Por su lado, el Real Madrid no tuvo problemas para poder golear al AS Mónaco. El conjunto ‘Blanco’ en casa se hizo fuerte con la ausencia de Xabi Alonso quien dejó el banquillo hace poco. Con lo cual este fue su primer partido sin él en este certamen internacional esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Real Madrid goleó 6-1 al AS Mónaco (Foto: Getty).

El Tottenham Hotspur también fue otro de los cuadros que festejó esta fecha. El cuadro inglés en este caso venció al Borussia Dortmund en un duelo de alto impacto. Se vivió un gran duelo desde el principio hasta el fin. Ahora los ‘Spurs’ son unos de los candidatos a quedar entre los ocho mejores en este certamen.

Tottenham Hotspur derrotó al Borussia Dortmund por 2-0 (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Gol de Gyokeres! EN VIVO Inter 1-3 Arsenal, minuto a minuto del partido por la Champions League

Así va la tabla de posiciones

Después de los encuentros disputados este martes, así quedó la tabla de posiciones de la Champions League.

Tabla de posiciones:

Los Resultados de la fecha 7 de la Champions League

De igual forma, acá dejamos los resultados de los diferentes partidos de la Champions League.

Martes 20 de enero:

Kairat 1-4 Club Brujas

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City

Villarreal 1-2 Ajax

Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund

Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen

Sporting Lisboa 2-1 PSG

Inter de Milán 1-3 Arsenal

Real Madrid 6-1 AS Mónaco

Copenhagen 1-1 Napoli

Publicidad

Publicidad

Miércoles 21 de enero:

Galatasaray vs. Atlético de Madrid

Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt

Olympique Marsella vs. Liverpool

Newcastle United vs. PSV

Slavia Praha vs. Barcelona

Juventus vs. Benfica

Chelsea vs. Pafos

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise

Atalanta vs. Athletic Club

Datos Claves