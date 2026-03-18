Así quedaron los cruces y el cuadro de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26

Los octavos de final de la UEFA Champions League ha llegado a su final y se conoce como serán los cuartos de final. Tan solo restan un total de 8 clubes con opción de poder levantar la ‘orejona’ esta temporada. Por lo que se vienen cruces realmente interesante, con duelos que van a terminar de llamar mucho la atención del amante del fútbol.

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En el primer cruce tenemos al PSG que no tuvo problemas para despacharse al Chelsea. Ahora los parisinos tendrán que enfrentarse al Liverpool, otro equipo inglés que busca seguir su camino hacia las semifinales. En el caso de los ‘Reds’ eliminaron al Galatasaray de Turquía.

Andrey Santos contra Warren Zaire-Emery (Foto: Getty).

Luego está una de las series más interesantes por la historia de estos clubes. Real Madrid logró sacar de carrera al Manchester City de Inglaterra. Pero ahora tendrá que enfrentarse al Bayern Múnich, club que está pasando por un tremendo momento y que viene de eliminar al Atalanta por un marcador de 10 a 2.

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Barcelona por su lado tendrá que medirse ante el Atlético de Madrid en un enfrentamiento de españoles. El conjunto ‘Culé’ goleó en casa al Newcastle por 7-2 en el juego de ida, lo que le permitió seguir en carrera. Mientras que el ‘Colchonero’ hizo lo mismo con el Tottenham al cual derrotó por 5-7 en el global.

Barcelona celebrando ante Newcastle (Foto: Getty).

Por último, Sporting Lisboa que se sacó de carrera al Bodo/Glimt se medirá ante el Arsenal de Inglaterra. Los ‘cañoneros’ por su lado vencieron al Bayer Leverkusen en una serie que terminó con el marcador global de 3-1.

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ver también Barcelona destrozó por 7-2 al Newcastle y clasificó a los cuartos de final de la Champions League

Cuartos de final de Champions League:

PSG vs. Liverpool

Real Madrid vs. Bayern Múnich

FC Barcelona vs. Atlético Madrid

Sporting Club vs. Arsenal

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Por el momento no se sabe la fecha exacta de los partidos de cada uno de los cruces. Pero lo que si se conoce es como serán las sedes que tendrá cada uno de los partidos. Pues recordemos que en este caso dependiendo a la ubicación en la tabla general en la fase de Liga, se decide la localia de los partidos.

Los choques de ida se desarrollarán en la segunda semana del mes de abril entre el 7 y 8 de este mes. Mientras que la vuelta está programada para la tercera semana del 14 a 15.

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Sabiendo esto el Madrid comenzará en casa ante el Bayern y se cerrará en Alemania. El Arsenal primero visitará Portugal, para que se defina el choque con Sporting en Londres. Barcelona le toca jugar la ida en Madrid, mientras el Atlético de Madrid deberá jugar la vuelta en el Camp Nou. Por último, PSG jugará de local en su serie, mientras Liverpool definirá en casa.

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