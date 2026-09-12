Alianza Lima vs. Universitario: a qué hora y dónde ver por TV y streaming el clásico peruano

Alianza Lima recibe a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre, por el Torneo Clausura 2026. Revisa los detalles, horarios y canales de transmisión del clásico.

Alianza Lima recibe en condición de local en Matute a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre de 2026 por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Se trata del clásico del fútbol peruano, programado para las 20:00 horas de Perú. El árbitro para este encuentro es Micke Palomino con Alejandro Villanueva en el VAR.

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El cuadro crema llega a esta jornada en el tercer puesto con 17 puntos en ocho partidos, mientras que el equipo blanquiazul aparece en la novena posición con 13 unidades en la misma cantidad de encuentros.

Alianza Lima llega tras igualar 1-1 como visitante ante ADC Juan Pablo II. El equipo íntimo buscará recortar distancia en el Clausura, ya que suma 13 puntos, está en el noveno puesto y a cuatro unidades de su clásico rival antes de este duelo.

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El empate no dejó conforme al plantel y Fernando Gaibor hasta le apuntó al arbitraje con una indirecta para su rival del día. “Cuando es a nosotros se castiga muy fuerte, cuando es del otro lado, no se le revisa“, protestó. Sin dudas, la actuación de Palomino estará en la mira.

Universitario afronta este partido luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos, un resultado que dejó molestia en el plantel por cómo se dio el encuentro.

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César Inga reconoció que había bronca porque sentían que debían ganar, aunque también valoró el partido del rival. Además, remarcó la necesidad de corregir errores defensivos antes del clásico: “Tenemos que solucionar esos problemas durante la semana para que no nos vuelva a pasar”. En esa misma línea, dejó clara la exigencia con la que asumen este cruce: “Los clásicos se ganan”.

El último antecedente del clásico pone contentos a los fanáticos cremas. Es que en el Monumental, ‘La U’ ganó 1-0 con el gol de Martín Pérez Guedes el pasado 4 de abril, en el duelo correspondiente al Torneo Apertura 2026.

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¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Universitario?

El partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se disputa en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas:

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario, clásico peruano por el Torneo Clausura 2026, que se juega este sábado 12 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

3:00 | España (sábado 12)

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