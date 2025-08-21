Dónde ver EN VIVO West Ham vs. Chelsea por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

West Ham y Chelsea abren la fecha 2 de la Premier League 2025-26 este viernes 22 de agosto en el Estadio Olímpico de Londres. Ambos equipos no ganaron en la primera jornada, por lo que van en busca de su primera victoria en esta temporada del certamen inglés.

Duelo entre equipos de Londres para esta segunda jornada de la liga inglesa. Los Blues, últimos campeones del Mundial de Clubes 2025, buscarán su primer éxito en esta temporada, ya que en su estreno la semana pasada igualó sin goles ante el último campeón de la Community Shield, Crystal Palace (0-0).

Por su parte, los Hammers no tuvieron un buen inicio de campaña, ya que, de visitante, perdieron ante el recién ascendido Sunderland por 3-0 debido a los goles de Eliezer Mayenda, Daniel Ballard y Wilson Isidor. Ahora, en casa, buscarán sumar de a tres puntos ante uno de los candidatos a pelear el título.

El partido contará con varias caras a seguir como las de Cole Palmer, Moisés Caicedo, Enzo Fernández o hasta Estevao en Chelsea, mientras que West Ham apuntará a la conducción de Lucas Paquetá y al desequilibrio de Jarrod Bowen para buscar un buen resultado.

Estevao debutó en el partido anterior ante Crystal Palace (Getty Images).

¿A qué hora juegan West Ham vs. Chelsea?

West Ham vs. Chelsea se juega este viernes 22 de agosto en el Estadio Olímpico de Londres por la fecha 2 de la Premier League 2025-26. Estos son los horarios alrededor del mundo para el duelo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.

¿Dónde ver en vivo West Ham vs. Chelsea por la Premier League 2025-26?

El partido entre West Ham y Chelsea este viernes cuenta con transmisión en exclusiva de Disney+ en su versión Premium para toda Sudamérica. En Brasil también se puede ver en vivo por ESPN, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

En México, la transmisión del duelo corre por cuenta de Caliente TV y Amazon Prime Video. Mientras que en Estados Unidos se verá por fuboTV, USA Network, Telemundo Deportes en vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, nbcsports.com y NBC Sports App.

Alineaciones probables de West Ham vs. Chelsea

WEST HAM: Mads Hermansen; Jean-Clair Todibo, Maximilian Kilman, Nayef Aguerd; Aaron Wan-Bissaka, Edson Álvarez, Tomas Soucek, El Hadji Malick Diouf; Jarrod Bowen, Callum Wilson y Lucas Paquetá. DT: Graham Potter.

CHELSEA: Sanchez; James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao Willian; y Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.