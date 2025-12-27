Transmisión EN VIVO vía ESPN: Liverpool 0-0 Wolverhampton por la Premier League

En instantes empezamos con la transmisión del minuto a minuto del partido entre Liverpool vs. Wolverhampton por la fecha 18 de la Premier League.

Liverpool, de local y en el puesto 6° de la tabla, tiene todas las de ganar ante Wolverhampton, visita y último puesto de la Premier League. Por eso las estadísticas muestran un favoritismo abrumador para los 'Reds'.

Liverpool viene en buena racha y ha ganado sus tres últimos partidos, mientras que Wolverhampton viene de caer en sus últimos cinco encuentros.

Terminó la entrada en calor y los jugadores están listos para empezar con el partido.

Liverpool ya tomó control absoluto de la pelota y Wolves se empieza a meter más y más.

Hugo Ekitike buscó con un remate potente, superó al portero, pero el balón impactó en el palo. Se salvó Wolverhampton, mientras Liverpool está más cerca del gol.

El monólogo del Liverpool prosigue, pero no puede vulnerar la defensa del Wolverhampton. Atención que la visita también ha tenido un par de remates, será cuestión solo de tiempo para ver quién abre el marcador primero.

EN VIVO y GRATIS Liverpool vs. Wolverhampton se enfrentan en Anfield por la fecha 18 de la Premier League. En un duelo en el que se medirán fuerzas el 6° vs. el 20° de la tabla de posiciones, los locales tienen todo a favor para ganar gracias al talento de Alexis Mac Allister, pero la visita quiere dar el golpe con Jhon Arias.

El partido entre Liverpool vs. Wolverhampton se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Disney+ para toda Sudamérica. Además, también tendrás todos los detalles de la transmisión gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.