Transmisión EN VIVO vía ESPN: Liverpool 0-0 Wolverhampton por la Premier League

EN VIVO y GRATIS Liverpool vs. Wolverhampton se enfrentan en Anfield por la fecha 18 de la Premier League. En un duelo en el que se medirán fuerzas el 6° vs. el 20° de la tabla de posiciones, los locales tienen todo a favor para ganar gracias al talento de Alexis Mac Allister, pero la visita quiere dar el golpe con Jhon Arias.
El partido entre Liverpool vs. Wolverhampton se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Disney+ para toda Sudamérica. Además, también tendrás todos los detalles de la transmisión gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.