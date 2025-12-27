Es tendencia:
Transmisión EN VIVO vía ESPN: Liverpool 0-0 Wolverhampton por la Premier League

Mira ahora y gratis el partido entre Liverpool vs. Wolverhampton con Alexis Mac Allister y Jhon Arias por la Premier League.

16' ¡LIVERPOOL SIGUE ATACANDO!

El monólogo del Liverpool prosigue, pero no puede vulnerar la defensa del Wolverhampton. Atención que la visita también ha tenido un par de remates, será cuestión solo de tiempo para ver quién abre el marcador primero.

14' ¡CASI GOL DEL LIVERPOOL!

Hugo Ekitike buscó con un remate potente, superó al portero, pero el balón impactó en el palo. Se salvó Wolverhampton, mientras Liverpool está más cerca del gol.

6' ¡LIVERPOOL EMPIEZA A METER AL WOLVES!

Liverpool ya tomó control absoluto de la pelota y Wolves se empieza a meter más y más.

4' UNA IMAGEN QUE GRAFICA EL PARTIDO

Liverpool tiene la pelota y busca crear juego, pero todavía no puede superar la férrea defensa del Wolverhampton.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Liverpool vs. Wolverhampton por la fecha 18 de la Premier League en un Anfield repleto.

¡AHORA SÍ TODO VA QUEDANDO LISTO!

En instantes empezamos con el partido.

EL ONCE DE LIVERPOOL

Así se parará Liverpool vs. Wolverhampton por la fecha 18 de la Premier League.

TODO VA QUEDANDO LISTO

Terminó la entrada en calor y los jugadores están listos para empezar con el partido.

Tweet placeholder

¡ASÍ LUCE EL VESTUARIO!

Antes que dejen los camerinos, así se ve el vestuario del Liverpool.

Photography of the shirts of Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch and Alisosn Becker in the Liverpool dressing room.

¡LA ENTRADA EN CALOR!

Liverpool y Wolverhampton terminaron el calentamiento y quedaros listos para el partido.

Photography of Alisson Becker as he heads onto the pitch for warm ups.
EL ONCE DE LA VISITA

Con el colombiano Jhon Arias en el banco de suplentes, así saldrá Wolverhampton.

Imagen

EL ONCE DE LIVERPOOL

A través de sus redes sociales, Liverpool confirmó su alineación titular para el partido ante Wolverhampton.

LIVERPOOL YA ESTÁ EN ANFIELD

Liverpool llegó a Anfield y se alista para el partido.

Photography of Hugo Ekitike arriving at Anfield.

¡LA TABLA DE POSICIONES!

Así están Liverpool y Wolverhampton en la actual tabla de posiciones de la Premier League.

LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

Hacemos un repaso de los últimos partidos jugados en Anfield entre Liverpool y Wolverhampton.

LIVERPOOL QUIERE PROLONGAR LA RACHA

Liverpool viene en buena racha y ha ganado sus tres últimos partidos, mientras que Wolverhampton viene de caer en sus últimos cinco encuentros.

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

Liverpool, de local y en el puesto 6° de la tabla, tiene todas las de ganar ante Wolverhampton, visita y último puesto de la Premier League. Por eso las estadísticas muestran un favoritismo abrumador para los 'Reds'.

¡PROBABLES ALINEACIONES DEL PARTIDO!

A menos de dos horas por empezar el cotejo, presentamos las probables alineaciones del partido.

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Federico Chiesa, Alex Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con la transmisión del minuto a minuto del partido entre Liverpool vs. Wolverhampton por la fecha 18 de la Premier League.

Por Aldo Cadillo

EN VIVO y GRATIS Liverpool vs. Wolverhampton se enfrentan en Anfield por la fecha 18 de la Premier League. En un duelo en el que se medirán fuerzas el 6° vs. el 20° de la tabla de posiciones, los locales tienen todo a favor para ganar gracias al talento de Alexis Mac Allister, pero la visita quiere dar el golpe con Jhon Arias.

El partido entre Liverpool vs. Wolverhampton se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Disney+ para toda Sudamérica. Además, también tendrás todos los detalles de la transmisión gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
