Premier League

Arsenal 1-0 Brentford EN VIVO Y GRATIS por la Premier League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Arsenal y Brentford se enfrentan en el Emirates Stadium de Londres. Sigue el minuto a minuto del partido.

Por Renato Pérez

Arsenal vs. Brentford por la Premier League.
© Getty Images.Arsenal vs. Brentford por la Premier League.

Arsenal y Brentford se enfrentan por la fecha 14 de la Premier League y el Emirates Stadium de Londres es testigo de un partido que promete. Es una oportunidad importante para los ‘Gunners‘ de seguir con ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que la visita buscará dar la sorpresa para escalar en el objetivo de encontrar algún torneo internacional.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy, Arsenal viene de igualar 1-1 frente a Chelsea en Stamford Brigde el fin de semana pasado y con una duda de rendimiento ya que no fueron capaces de lograr el triunfo cuando el rival jugó con 10 hombres más de un tiempo. Por otro lado, Brentford derrotó 3-1 a Burnley FC en el Gtech Community Stadium y están bastante entonados.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Brentford por la Premier League?

  • 20:30 | España
  • 16:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 15:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
  • 14:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Arsenal vs. Brentford por la Premier League?

  • Sudamérica | ESPN 2, Disney Plus Premium
  • México | HBO Max
  • Estados Unidos | USA
  • España | DAZN
  • Centroamérica | HBO Max
40' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Arsenal derrota parcialmente 1-0 a Brentford en los instantes finales del partido que se juega en el Emirates Stadium.

37' ¡Llegada de Arsenal!

Gran combinación entre Merino y Rice para que Madueke tenga en sus pies el 2-0 del partido, pero no pudo definir bien y el balón se fue del campo.

33' ¡Arsenal muy cerca!

Los 'Gunners' siguen encima de Brentford y buscan aumentan la diferencia en el marcador, mientras que la visita espera salir rápido de contra y encontrar lo suyo.

28' ¡Disparo de Martinelli!

Luego de una buena combinación en ataque entre White y Calafiori, fue finalmente Martinelli quien remató en área de Brentford y el balón se fue por encima del arco de Kelleher.

25' ¡Llegada sin destino de Arsenal!

White llegó a zona de peligro de Brentford, pero ni remató ni centró y el balón se perdió del campo de juego.

21' ¡Casi llega el empate de Brentford!

Tras un tiro de esquina a favor, fue Schade quien cabeceó en área de Arsenal y el balón pegó en el palo luego de un manotazo de Raya.

18' ¡Remate de White!

El lateral de Arsenal se sumó al área rival y disparó sobre el arco defendido por Kelleher, pero el balón se perdió de la cancha.

17' ¡Gran jugada de Madueke!

El extremo de Arsenal se llevó a dos jugadores de Brentford, remató sobre el arco rival y apareció la figura de Kelleher para despejar el balón.

11' ¡Goooooooooooooooo de Arsenal!

Mikel Merino convierte el 1-0 del partido tras un gran cabezazo en área de Brentford. Gran jugada por la derecha entre Noni Madueke y Ben White, quien finalmente lanzó un centro muy preciso.

9' ¡Aproximación de Arsenal!

Tras un centro de Martinelli, la defensa de Brentford se muestra muy atenta para evitar cualquier peligro en área propia.

3' ¡Arsenal toma la iniciativa!

Los 'Gunners' sostienen el balón y buscan generar peligro en área de Brentford, quienes por ahora están bien cerrados en su campo.

1' ¡Empezó el partido!

Arsenal y Brentford ya disputan la primera etapa del encuentro que se juega en el Emirates Stadium.

¡Los equipos salen al campo de juego!

Arsenal y Brentford dicen presente a instantes del inicio del partido.

¡Calentamiento de Brentford!

Las 'Abejas' terminaron con las sesiones previas de trabajo físico y ya regresaron a vestuarios.

Image
Image
Image

¡Calentamiento de Arsenal!

Los 'Gunners' culminaron con sus trabajos precompetitivos y quedaron listos para el inicio del partido.

Ben White and Mikel Merino running out for the warm-up.
Jurrien Timber running out for the warm-up.
Declan Rice running out for the warm-up.
¡Así fue la llegada de Brentford!

Las 'Abejas' también están listos para el partido de hoy y con la confianza a tope de conseguir un resultado positivo.

¡Así fue la llegada de Arsenal!

Los 'Gunners' dijeron presente en el Emirates Stadium para el duelo de hoy frente a Brentford.

¡Alineación titular de Brentford!

Keith Andrews alistó el siguiente equipo titular para visitar a Arsenal.

Image

¡Alineación titular de Arsenal!

Mikel Arteta preparó el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Brentford.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Arsenal vs. Brentford!

Arsenal y Brentford se enfrentan el día de hoy por la fecha 14 de la Premier League y a continuación podrás seguir todas las incidencias del partido.

Matchday: Arsenal v Brentford
renato pérez
Renato Pérez
