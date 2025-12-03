Arsenal 1-0 Brentford EN VIVO Y GRATIS por la Premier League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Arsenal y Brentford se enfrentan por la fecha 14 de la Premier League y el Emirates Stadium de Londres es testigo de un partido que promete. Es una oportunidad importante para los ‘Gunners‘ de seguir con ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que la visita buscará dar la sorpresa para escalar en el objetivo de encontrar algún torneo internacional.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy, Arsenal viene de igualar 1-1 frente a Chelsea en Stamford Brigde el fin de semana pasado y con una duda de rendimiento ya que no fueron capaces de lograr el triunfo cuando el rival jugó con 10 hombres más de un tiempo. Por otro lado, Brentford derrotó 3-1 a Burnley FC en el Gtech Community Stadium y están bastante entonados.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Brentford por la Premier League?

20:30 | España

16:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

15:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

14:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Arsenal vs. Brentford por la Premier League?