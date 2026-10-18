Nottingham Forest vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio City Ground, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 10:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Arsenal llega con la etiqueta de favorito y una tabla que lo respalda, pero el historial reciente ante Nottingham Forest no siempre fue una fiesta para los de Londres. El equipo local necesita puntos con urgencia para no alejarse del pelotón de arriba.

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Para Nottingham Forest es casi una final chica: una nueva derrota lo dejaría todavía más complicado en la tabla baja. Arsenal, en cambio, llega para afirmar su candidatura al título y no perder pisada en la parte alta.

La actualidad de ambos equipos

Nottingham Forest está pasando un mal momento. Viene de caer 1-3 como visitante ante Crystal Palace y antes había perdido en casa contra Coventry, con apenas un triunfo en sus últimos tres partidos. Con 5 puntos en seis fechas, el equipo marcha 17° y empieza a sentir la presión de la zona baja.

Arsenal, en cambio, llega entonado. Ganó su último compromiso 2-1 ante Leeds como local y, salvo el traspié ante Brighton, viene sosteniendo un nivel sólido que lo tiene segundo en la tabla con 15 unidades. Para los de Londres, cada partido ahora es una oportunidad de seguirle el ritmo a los de arriba.

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El historial entre Nottingham Forest y Arsenal

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Arsenal, que ganó 50 de los 100 enfrentamientos frente a 28 triunfos de Nottingham Forest y 22 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 156 convertidos por el conjunto londinense contra 107 del equipo de Nottingham.

En los cruces más recientes la paridad se impuso: los últimos dos duelos terminaron 0-0, aunque antes de esa racha Arsenal había goleado más de una vez, incluyendo un 5-0 y un 3-0 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2026 Nottingham Forest vs. Arsenal 0-0 Premier League 13/09/2025 Arsenal vs. Nottingham Forest 3-0 Premier League 26/02/2025 Nottingham Forest vs. Arsenal 0-0 Premier League 23/11/2024 Arsenal vs. Nottingham Forest 3-0 Premier League 30/01/2024 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-2 Premier League 12/08/2023 Arsenal vs. Nottingham Forest 2-1 Premier League 20/05/2023 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-0 Premier League 30/10/2022 Arsenal vs. Nottingham Forest 5-0 Premier League 09/01/2022 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-0 FA Cup 24/09/2019 Arsenal vs. Nottingham Forest 5-0 League Cup

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Horario del partido

Perú: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis