Nottingham Forest vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 10:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Arsenal llega con la etiqueta de favorito y una tabla que lo respalda, pero el historial reciente ante Nottingham Forest no siempre fue una fiesta para los de Londres. El equipo local necesita puntos con urgencia para no alejarse del pelotón de arriba.
Para Nottingham Forest es casi una final chica: una nueva derrota lo dejaría todavía más complicado en la tabla baja. Arsenal, en cambio, llega para afirmar su candidatura al título y no perder pisada en la parte alta.
La actualidad de ambos equipos
Nottingham Forest está pasando un mal momento. Viene de caer 1-3 como visitante ante Crystal Palace y antes había perdido en casa contra Coventry, con apenas un triunfo en sus últimos tres partidos. Con 5 puntos en seis fechas, el equipo marcha 17° y empieza a sentir la presión de la zona baja.
Arsenal, en cambio, llega entonado. Ganó su último compromiso 2-1 ante Leeds como local y, salvo el traspié ante Brighton, viene sosteniendo un nivel sólido que lo tiene segundo en la tabla con 15 unidades. Para los de Londres, cada partido ahora es una oportunidad de seguirle el ritmo a los de arriba.
El historial entre Nottingham Forest y Arsenal
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Arsenal, que ganó 50 de los 100 enfrentamientos frente a 28 triunfos de Nottingham Forest y 22 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 156 convertidos por el conjunto londinense contra 107 del equipo de Nottingham.
En los cruces más recientes la paridad se impuso: los últimos dos duelos terminaron 0-0, aunque antes de esa racha Arsenal había goleado más de una vez, incluyendo un 5-0 y un 3-0 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|13/09/2025
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|26/02/2025
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|23/11/2024
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|30/01/2024
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-2
|Premier League
|12/08/2023
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|20/05/2023
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|30/10/2022
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|09/01/2022
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|FA Cup
|24/09/2019
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|League Cup
Horario del partido
- Perú: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
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- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 15 puntos en el torneo.