Sorprendiendo al mundo al empezar en el banco de suplentes en el duelo entre Portugal y Suiza, válido por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, el delantero Cristiano Ronaldo acaparó la atención del planeta al no ser titular.

No dándose una situación, pues Cristiano Ronaldo no reportaba ninguna lesión y se entendía que la decisión era netamente técnica, el delantero ingresó en los minutos finales y tuvo un gol, pero fue anulado por posición adelantada.

Luego, ya habiéndose logrado el triunfo por 6-1 ante Suiza, y su posterior clasificación a cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo pasó por zona mixta y habló rápidamente con los medios. Atendiendo las consulta, el delantero se mostró optimista y reveló que se ve campeón del mundo.

"¿Si tengo el sueño de ser un campeón? ¡Claro que sí!", comentó Cristiano Ronaldo en zona mixta. Con 37 años, seguramente estamos frente al último mundial de 'CR7'. La máquina lusa está en sus últimos momentos de brillantes y su máximo sueño es hacerse con la copa.

Tras ello, y casi terminando con sus declaraciones, Cristiano Ronaldo tocó dos temas importantísimos: la salud de Pelé y su vinculación con Al Nassr, cuadro del fútbol de arabia: "Mis mejores deseos para Pelé. Es nuestro rey y no, eso no es cierto", al ser consultado sobre si irá o no al Al-Nassr.