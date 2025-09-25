Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se mete en una disputa internacional que puede dejar a una selección fuera del Mundial 2026. Es que tanto FIFA como UEFA estudian la exclusión de Israel debido al conflicto bélico en Gaza por pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Selección de Israel puede quedar descalificada de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 y, por ende, de la Copa del Mundo, que se disputará, precisamente, en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, Donald Trump busca evitarlo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU quiere expulsar a Israel de todas las competencias internacionales posibles. El pasado martes, en una declaración pública, pidieron a la FIFA y a la UEFA que tome cartas en el asunto debido a todos los crímenes del conflicto en Gaza.

La UEFA ha tomado el asunto en sus manos y convocó a una reunión de urgencia para votar directamente si decide expulsar a Israel de sus Eliminatorias y dejarlo sin chance mundialista debido a la Guerra en Gaza. También podrían excluir a todos los clubes israelíes de las competencias continentales (Maccabi Tel Aviv de la Europa League).

Donald Trump se mete y busca evitar la exclusión de Israel

El presidente Donald Trump ha delegado el asunto Israel y su posible exclusión de todo torneo de fútbol en su Secretario de Estado, Marco Rubio. Según reveló, ya trabaja para evitar el veto al seleccionado para la próxima Copa del Mundo (y, por ende, a los clubes en las competencias internacionales).

No es una situación fácil, ya que tanto FIFA como UEFA estarían dispuestos a cumplir con el pedido de la ONU. De hecho, según The Times, en el organismo europeo “la mayor parte de los miembros del Comité Ejecutivo” es “a favor de la suspensión”.

La Selección de Israel, en riesgo de perderse el Mundial 2026 (Getty Images).

El argumento para definir la suspensión de Israel tiene que ver con el antecedente de Rusia en 2022. Cabe recordar que, tras la invasión a Ucrania, la Federación quedó suspendida de toda competencia que involucre a la UEFA y, por ende, a la FIFA. Así, se quedó sin Mundial de Qatar y sus equipos están fuera de las competencias continentales, medida que sigue hasta la fecha.

¿Perú tiene alguna chance de clasificar al Mundial con Israel descalificado?

A pesar de que una descalificación influye en el Mundial 2026, lo cierto es que, al tratarse de UEFA y al no estar aún confirmada la clasificación de Israel, no hay ninguna chance de que la Selección Peruana se pueda beneficiar de ello.

Perú ya quedó eliminado del Mundial 2026, incluso habiendo quedado en el noveno lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.