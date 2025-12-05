Así quedó el potencial grupo de Bolivia en el Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección de Bolivia aún no está clasificada a la Copa del Mundo, pero siguió atentamente el evento, ya que está en el repechaje intercontinental y su lugar quedó ubicado en el Grupo I.

Tras el sorteo que tuvo lugar en la ciudad de Washington en Estados Unidos, las selecciones clasificadas conocieron los rivales que tendrán en fase de grupos, incluso, los equipos que pelearán el repechaje supieron en cual zona quedaron ubicados de acceder a dicha instancia. En ese sentido, la Selección de Bolivia estuvo atenta a lo sucedido.

Así quedó el potencial grupo de Bolivia

La Selección de Bolivia entiende que, al partir desde el Bombo 4, le tocará medirse con rivales de jerarquía, algo que el sorteo terminó por evidenciar.

Más allá de que cualquier grupo mundialista supondría un desafío táctico de alto nivel, el objetivo más urgente sigue siendo el repechaje, etapa crucial para sostener el sueño de volver a una Copa del Mundo.

GRUPO I

Ubicación Selección 1 Francia 2 Senegal 3 Bolivia (Si clasifica) 4 Noruega

Bolivia y la ventaja que tendrá ante Surinam

La selección de Bolivia se medirá ante Surinam en uno de los enfrentamientos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 (el otro choque será entre Jamaica y Nueva Caledonia). Este partido está programado para el 23 de marzo en la ciudad de Monterrey, México.

De cara a ese trascendental cotejo, la ‘Verde’ recibió una información que podría interpretarse como un factor a favor. Según el periodista Guillermo Arango, el técnico del elenco centroamericano, Stanley Menzo, presentó su renuncia, dejando al equipo de Concacaf en pleno proceso de búsqueda de un nuevo entrenador.

DATOS CLAVES

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

La Selección de Bolivia quedó ubicada en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, si supera el repechaje.

Bolivia enfrentará a Surinam en el repechaje intercontinental el 23 de marzo en la ciudad de Monterrey, México.

