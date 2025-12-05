Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Así quedó el potencial grupo de Bolivia en el Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA

Conoce cuáles son los rivales a los que podría enfrentarse la 'Verde' en caso logre superar el repechaje intercontinental.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
La Selección Bolivia ya piensa en el repechaje intercontinental.
© Getty ImagesLa Selección Bolivia ya piensa en el repechaje intercontinental.

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección de Bolivia aún no está clasificada a la Copa del Mundo, pero siguió atentamente el evento, ya que está en el repechaje intercontinental y su lugar quedó ubicado en el Grupo I.

Publicidad

Tras el sorteo que tuvo lugar en la ciudad de Washington en Estados Unidos, las selecciones clasificadas conocieron los rivales que tendrán en fase de grupos, incluso, los equipos que pelearán el repechaje supieron en cual zona quedaron ubicados de acceder a dicha instancia. En ese sentido, la Selección de Bolivia estuvo atenta a lo sucedido.

Así quedó el potencial grupo de Bolivia

La Selección de Bolivia entiende que, al partir desde el Bombo 4, le tocará medirse con rivales de jerarquía, algo que el sorteo terminó por evidenciar.

Más allá de que cualquier grupo mundialista supondría un desafío táctico de alto nivel, el objetivo más urgente sigue siendo el repechaje, etapa crucial para sostener el sueño de volver a una Copa del Mundo.

Publicidad

GRUPO I

UbicaciónSelección
1Francia
2Senegal
3Bolivia (Si clasifica)
4Noruega

Bolivia y la ventaja que tendrá ante Surinam

La selección de Bolivia se medirá ante Surinam en uno de los enfrentamientos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 (el otro choque será entre Jamaica y Nueva Caledonia). Este partido está programado para el 23 de marzo en la ciudad de Monterrey, México.

De cara a ese trascendental cotejo, la ‘Verde’ recibió una información que podría interpretarse como un factor a favor. Según el periodista Guillermo Arango, el técnico del elenco centroamericano, Stanley Menzo, presentó su renuncia, dejando al equipo de Concacaf en pleno proceso de búsqueda de un nuevo entrenador.

Publicidad
Así quedó el grupo de España en el Mundial 2026: ¿A quién se enfrentará Lamine Yamal?

ver también

Así quedó el grupo de España en el Mundial 2026: ¿A quién se enfrentará Lamine Yamal?

DATOS CLAVES

  • El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.
  • La Selección de Bolivia quedó ubicada en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, si supera el repechaje.
  • Bolivia enfrentará a Surinam en el repechaje intercontinental el 23 de marzo en la ciudad de Monterrey, México.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Dónde y en qué estadios podría jugar Bolivia en el Mundial 2026
Mundial 2026

Dónde y en qué estadios podría jugar Bolivia en el Mundial 2026

El posible 11 de Alianza Lima para enfrentar a UTC
Alianza Lima

El posible 11 de Alianza Lima para enfrentar a UTC

Así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026
Mundial 2026

Así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Las figuras de Cabo Verde que España y Uruguay siguen atentamente para el Mundial 2026
Mundial 2026

Las figuras de Cabo Verde que España y Uruguay siguen atentamente para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo