La Selección Peruana viene teniendo un rendimiento bastante bajo debido al cambio generacional, esto ha hecho que el equipo patrio no clasifique al Mundial 2026. Pero al parecer se podría dar una noticia bastante importante para el conjunto nacional, que podría estar presente en la siguiente Copa del Mundo gracias a un cambio que se está analizando.

Estamos hablando que algo que se está manejando con mucha fuerza es el Mundial de Fútbol con 64 selecciones para el Mundial 2030. De llegar a darse, la presencia del equipo patrio estaría más que asegurada y podría darse un hecho histórico en el aniversario número 100 del torneo más importante de selecciones en el mundo del fútbol.

Eduardo Ache, integrante de la delegación de Uruguay conversó con DSports y habló sobre las posibilidades que existen de un mundial con 64 selecciones. Algo que se está trabajando, pues la idea es que algo que sea exclusivo por esa Copa del Mundo del 2030, pero que luego se reduzca nuevamente no se sabe si a 32 o 46 como será el siguiente Mundial.

¿El final de las Eliminatorias para el 2030?

De confirmarse el Mundial con 64 países, quedaría eliminadas las Eliminatorias en el continente sudamericano. Esto debido a que ya hay 3 países confirmados que son: Argentina, Uruguay y Paraguay. Estos lograron la clasificación después de ser parte de las sedes de la competencia, dejando solo 7 federaciones en el continente para la clasificación.

Pero con el aumento de países, entonces ya no habría necesidad de jugar ninguna clasificación y los 10 países estarían en esta competición. Mientras que en otros continentes tendrían que ver como serían sus clasificatorios, en donde gran parte también estaría en esta cita deportiva sin muchos problemas.

Recordemos que en este caso, el último Mundial al que ha logrado clasificarse la Selección Peruana fue a Rusia 2018, donde lograron con Ricardo Gareca a la cabeza meterse entre los 32 clasificados tras una larga espera de 36 años años sin competir en este certamen.

Ricardo Gareca y Christian Cueva (Foto: Getty).

Selección Peruana en busca de un DT mundialista

Por lo pronto, la Selección Peruana sigue buscando a su próximo entrenador que los pueda llegar al siguiente mundial. En este caso el nombre que está sonando con fuerza es el de Luis Zubeldía, que sería uno de los que más interesa desde la Videna.

Si bien no hay nada confirmado, es el nombre que viene circulando para tomar las riendas de la ‘Bicolor’. Jean Ferrari se espera que pronto pueda tener todo listo para la elección del nuevo DT, que va a tener una dura tarea con el cambio generacional.

