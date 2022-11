Con el inicio de la Copa Mundial organizada por FIFA, arrancó una carrera por mejorar también en el área económica. Para potenciar proyectos, mejorar actualidades, y por sobre todo, hacer una inversión a futuro que deje mayores soluciones. Todo eso se puede generar siempre y cuando exista una saludable cultura del ahorro.

Así como el ser humano común y silvestre, la organización de fútbol en cada país tiene que trabajar pensando en potenciar sus arcas del banco. Por eso, bajo ese teorema, presentamos este artículo donde revelamos cuánto estará ganando cada Selección Nacional si consigue levantar el trofeo principal de Qatar 2022.

Esta información ha sido corroborada previamente, y es de público conocimiento, según informa la web oficial de FIFA. Donde podemos ir poco a poco con cada etapa obtenida. Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones. De la misma manera, las que se queden en octavos de final, sumarán US $13 millones.

Pasando a ver que las que se queden en cuartos de final, US $17 millones tendrán como premio. Avanzando un poco más, notamos que el cuarto lugar del Mundial se lleva US $25 millones. Como también el tercer lugar, que se lleva US $27 millones. Finalmente, los últimos dos ítems nos ponen al subcampeón, que tendrá una suma de US $30 millones. Y el campeón de Qatar 2022 ganará US $42 millones, montos para nada despreciables.

¿CÓMO SE PREMIÓ AL CAMPEÓN DEL MUNDO DESDE EL ESPAÑA 1982?

Qatar 2022: $42.000.000

Rusia 2018: $38.000.000

Brasil 2014: $35.000.000

Sudáfrica 2010: $30.000.000

Alemania 2006: $20.000.000

Corea-Japón 2002: $8.000.000

Francia 1998: $6.000.000

Estados Unidos 1994: $4.000.000

Italia 1990: $3.500.000

México 1986: $2.800.000

España 1982: $2.200.000

