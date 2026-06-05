Así fueron los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez para el 2-1 de Perú ante Haití

El combinado nacional remontó en apenas tres minutos y se impone 2-1 a Haití en un emocionante cierre de partido.

Con una destacada muestra de carácter en los minutos finales, Perú logró darle vuelta al marcador y ponerse 2-1 arriba frente a Haití. Renzo Garcés apareció en un tiro de esquina para aprovechar una desatención defensiva y decretar el empate, mientras que, poco después, Jairo Vélez sacó provecho de un rebote en las inmediaciones del área para definir con precisión y concretar la remontada de la Selección Peruana.

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Gol de Renzo Gárces

El empate llegó a los 81 minutos de juego luego de un tiro de esquina. Renzo Garcés se impuso en el área rival y logró marcar el 1-1 para el combinado nacional.

Así fue el gol de Jairo Vélez

Perú no bajó la intensidad tras el empate y siguió atacando. A los 84 minutos, un centro de Yoshimar Yotún terminó en los pies de Jairo Vélez, quien aprovechó un balón suelto para marcar el 2-1 y sellar la remontada en el primer triunfo de la era de Mano Menezes.

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¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

El próximo lunes 8 de junio, Perú afrontará un nuevo amistoso internacional frente a España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, como parte de su agenda por la fecha FIFA.

Será el segundo compromiso de la ‘blanquirroja’ en la presente gira internacional tras medirse ante Haití. Además, representará una exigente prueba para el equipo de Mano Menezes, que sigue consolidando su proceso con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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DATOS CLAVES

La Selección Peruana derrotó por 2-1 a Haití en un partido amistoso internacional.

Los futbolistas Renzo Garcés y Jairo Vélez anotaron los goles para la remontada peruana.

El próximo lunes 8 de junio, Perú vs España jugarán en Puebla, México.