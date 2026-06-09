En España, los grandes medios de comunicación deportiva no tuvieron piedad con la Selección Peruana. Hubo más preocupación por la altura y las posibles lesiones que por el rival.

La Selección Peruana cerró la fecha FIFA de junio con una derrota sin atenuantes por 3-1 ante España, una de las candidatas a ganar el Mundial 2026. El amistoso, disputado en Puebla, dejó varios comentarios en el ‘Viejo Continente’, aunque casi desmereciendo el trabajo de ‘La Bicolor’. Es que la preocupación para ‘La Roja’, respecto a este encuentro, pasaba más por hacer algunas pruebas y salir lo más ileso posible.

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Por eso, los medios de comunicación en España no apuntaron sus comentarios sobre Perú y sí lo hicieron con otras cuestiones que el partido representaba. En primer lugar, el debut en una semana del Mundial 2026. En segundo término, el escenario del duelo: Puebla, México, que tiene altura. Y, lo otro, no salir con algún lastimado.

Eso fue lo que han mostrado algunas portadas de los medios más importantes de España. El Diario Marca, por ejemplo, destacó el buen trabajo de la Selección Española jugando en la altura. “España puede jugar en el Everest” fue el título de la crónica del partido.

Portada del Diario Marca tras la victoria de España ante Perú (Marca).

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Los diarios AS y Mundo Deportivo simplemente apuntaron sus ojos al Mundial 2026 con títulos escuetos y sin ningún tipo de mención a la Selección Peruana. En tanto, el diario Sport también destacó el buen trabajo del combinado español, sobre todo sin contar con una de sus figuras, Lamine Yamal.

El ninguneo a la Selección Peruana desde España

Más en detalle, respecto a los comentarios de estos medios, en sus notas de crónicas y contracrónicas, hubo algunas opiniones, no muy agradables, sobre el rival de España, Perú. En este sentido, a la ‘Blanquirroja’ la dejaron a un lado respecto a lo importante que dejó el partido.

El Diario Marca, en la crónica escrita por el periodista José Luis Hurtado, usó la analogía del Monte Everest para hacer hincapié en lo importante del triunfo en la altura de Puebla (alrededor de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar).

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De hecho, en el inicio de su texto, apuntó: “La España de los sherpas con el balón funcionó en Puebla, territorio donde amenazaba más la orografía que el rival“. Evidentemente, el rival no importaba, sino que el desafío para ‘La Roja’ era la altura de Puebla.

Portada de Mundo Deportivo (MD).

Por su parte, Héctor Martínez, subdirector del diario AS, catalogó a Perú de la siguiente manera: “un sparring que apenas movió los guantes y que mejoró algo tras el descanso, un rival de dulce para preparar el estreno mundialista ante Cabo Verde“.

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Portada del Diario AS (AS).

Por último, el diario Sport, que en el entretiempo llegó a titular su minuto a minuto con un “domina a placer”, también ninguneó a Perú y sólo se limitó a decir que el triunfo de España fue “cómodo”.

Así tenía su portada el Diario Sport en el entretiempo de Perú-España (Sport).

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