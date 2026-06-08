Por qué no juega Lamine Yamal en el amistoso Perú vs España previo al Mundial 2026

Lamine Yamal el gran ausente en la Selección de España frente a Perú. Su ausencia llama mucho la atención. Los detalles de su no convocatoria.

En un partido tan importante todos esperaban ver a Lamine Yamal contra la Selección Peruana. Esto es algo que todos deseaban poder ver, es un jugador que llama mucho la atención y en un partido de este nivel se esperaba verlo. Pero quedó completamente fuera de la lista de España y el motivo es más que esperable.

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El joven jugador del FC Barcelona no estará en la nómina de España debido a una lesión. Todavía no se ha recuperado al 100% y por esa razón han decidido mantenerlo al margen en este partido. Es tan así que no está ni convocado, incluso no viajó junto a la delegación ibérica para este duelo contra Perú.

Lamine Yamal celebrando (Foto: Getty).

El astro español viene de una recuperación importante, por lo que arriesgarlo en un partido amistoso sería algo que lo perjudique bastante. Así que han decidido que recién aparezca con el Mundial 2026 iniciado. No se sabe si estará disponible para el primer partido de la ‘Roja’. Lo que si es cierto que harán todo lo posible para que pueda estar listo muy pronto.

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¿Cuándo jugarán Perú vs España?

Este lunes 08 de junio se efectuará el encuentro amistoso entre la Selección Peruana ante España. En el país europeo se verá el encuentro desde las 04:00 horas de la mañana del martes 09 de junio, mientras que en el Perú será desde las 09:00 horas. El estadio elegido es el Cuauhtémoc en Puebla.

¿En qué grupo está España en el Mundial 2026?

La Selección de España está en el grupo H en el Mundial 2026. Se enfrentará a equipos como Cabo Verde, Arabia Saudita y Ururuguay. En este caso jugará la gran mayoría de partidos en Atlanta, pero también tendrá uno en México.

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Partidos de la Selección de España:

España vs. Cabo Verde | 15 de junio | 11: 00 a.m.

España vs. Arabia Saudita | 21 de junio | 11:00 a.m.

España vs. Uruguay | 26 de junio | 19:00 p.m.

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