Uno de los temas que más ilusión despierta entre los aficionados es la designación del próximo entrenador de la Selección Peruana. Tras la muy pobre campaña rumbo al Mundial 2026, la FPF se encuentra enfocada en encontrar al técnico adecuado para afrontar el nuevo sistema de clasificación hacia la Copa del Mundo 2030.

Bajo ese contexto, Jean Ferrari, director general de fútbol, conversó con los medios de comunicación sobre quién sería el elegido para asumir la conducción del combinado nacional en los próximos meses.

Jean Ferrari confirmó al nuevo DT de Perú

Jean Ferrari no esquivó a la prensa cuando le preguntaron acerca del nuevo entrenador de la Selección Peruana. El directivo de la FPF se mostró contundente y confirmó que el próximo técnico será extranjero, aclarando que durante su gestión no se ha considerado a ningún DT nacional.

Además, indicó que en los últimos meses ha mantenido conversaciones con varios entrenadores, existiendo uno que actualmente lleva cierta ventaja y se perfila como el próximo líder de la ‘bicolor’. No obstante, fiel a su estilo, enfatizó que todavía no hay decisiones definitivas y que el anuncio se hará en el momento adecuado, buscando tranquilidad para los hinchas.

“Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con alguno de ellos. Yo creo que estamos yendo por buen camino. Sí, hay alguno que ya sacó un poco de ventaja, pero bueno esto todavía no está definido. El técnico va a ser extranjero, no estoy evaluando un técnico local“, explicó Ferrari en diálogo con ‘Entre Bolas’.

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia en amistoso internacional?

El encuentro amistoso entre Perú y Bolivia se disputará este domingo 21 de diciembre desde las 15:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Para la ‘Verde’, este partido servirá como preparación de cara al repechaje mundialista frente a Surinam.

DATOS CLAVES