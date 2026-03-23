César Inga calificó en 9 palabras a los convocados a la Selección Peruana

La Selección Peruana está comenzando un nuevo proceso de la mano de Mano Menezes. El estratega brasileño tiene una gran consigna que es poder conocer nuevos jugadores y así ampliar el universo con miras a las Eliminatorias. Pues el recambio es algo inminente y se necesita buscar nuevas opciones para tener un equipo que pueda competir.

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En este caso, uno de los jugadores que dio su opinión con respecto a este nuevo equipo es César Inga. Quien incluso se animó a calificar el plantel con 9 palabras: “Somos un grupo de jóvenes que viene a sumar“, fue lo que dijo el defensor de Universitario. Dejando en claro que el plantel tiene bastante ‘sangre nueva’, algo que se le estaba pidiendo hace tiempo.

De igual forma, el defensor mencionó que por lo pronto no ha tenido la oportunidad de hablar con Mano Menezes. Pero espera que al llegar a País, puedan tener un respectivo diálogo con el plantel sobre su idea de juego: “Todavía no he tenido la oportunidad de conversar con el ‘profe’, pero creo que llegando allá, junto a todos los compañeros, vamos a conocer la idea que él va a buscar”, explicó a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

César Inga con Diego Romero (Foto: Selección Peruana).

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César Inga reveló charla con los experimentados

De igual forma, César Inga confesó que ha tenido comunicación con los jugadores más experimentados. Hablamos de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese, quienes también forman parte de los convocados. Por lo que ya comenzaron a hablar con los jóvenes para poder transmitir tranquilidad en su llegada a este nuevo proceso.

“Van a estar Carrillo, Yotún y Pedro (Gallese), con quienes ya he tenido conversaciones. Creo que la experiencia de ellos nos va a ayudar demasiado. Ellos saben jugar estos partidos, han jugado un Mundial y, como te repito, todo eso nos va a servir”, confesó.

“Siempre nos hablan que juguemos lo que sabemos, que estos partidos son buenos para mostrarnos y nos van a servir mucho”, agregó el defensor sobre los experimentados.

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