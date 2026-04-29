Tras ser figura ante Junior, la revelación de Sporting Cristal que será convocado por Mano Menezes

Luego del buen triunfo de Sporting Cristal frente a Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, hay figuras rimenses que destacaron y que demostraron una vez más el buen nivel por el que atraviesan en esta temporada. Si bien se podría mencionar varios nombres, hay uno en especial que incluso se encuentra en la mira definitiva de la Selección Peruana.

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Estamos hablando específicamente de Rafael Lutiger, defensa de Sporting Cristal que actualmente es 100% titular por encima de un Luis Abram que regresó al club a mediados del año pasado entre bombos y platillos, pero que hasta ahora no demuestra mucho. Bueno, el zaguero celeste la rompió el día de ayer ante Junior de Barranquilla y ya se reveló que será convocado por Mano Menezes.

Fuente: Getty Images.

“Fue un gran partido de Lutiger. Tiene que estar convocado. No es un momento de 2 o 3 partidos, es un gran año. Está jugando muy bien. Es infravalorado por muchos porque a veces no se le tomaba en cuenta. Ha alcanzado un nivel de madurez muy interesante que lo pondera a ser uno de los mejores defensas del fútbol peruano. Va a estar convocado“; informaron los periodistas Gustavo Peralta y Talía Azcárate durante la última edición del programa ‘L1 Radio‘.

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¿RAFAEL LUTIGER SERÁ CONVOCADO EN LA BICOLOR? ⚽#L1RADIO



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Siendo consecuentes con los rendimientos en lo que va de la presente temporada y teniendo en cuenta la premisa de que en la Selección Peruana tienen que estar siempre los mejores, el caso de Rafael Lutiger justamente se acomoda a dicho escenario. Quedará en Mano Menezes optimizar aún más sus rendimientos ahora que se vienen nuevos amistosos internacionales en el mes de junio.

Los números de Rafael Lutiger con camiseta de Sporting Cristal en este 2026

Rafael Lutiger es uno de los canteranos de Sporting Cristal que actualmente lidera el primer equipo. Con varias temporadas encima compitiendo en la máxima división del fútbol peruano, todo parece indicar que este año 2026 está siendo clave para apreciar su consolidación. Es así que hasta ahora lleva 17 partidos jugados entre Liga 1 y Copa Libertadores, además de sumar 1483 minutos.

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Con Paulo Autuori a inicios de año y ahora con Zé Ricardo, el defensor central se ha potenciado muy bien al lado de un Miguel Araujo que le entrega jerarquía y categoría a la última línea de Sporting Cristal. Es básicamente gracias a estos números y a los rendimientos observados que merecería una oportunidad en la Selección Peruana, sobre todo ahora que se atraviesa una etapa de recambio.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Rafael Lutiger será convocado por Mano Menezes a la Selección Peruana tras su nivel en 2026.

será convocado por a la Selección Peruana tras su nivel en 2026. El defensa es titular en Sporting Cristal por encima del seleccionado Luis Abram .

por encima del seleccionado . Lutiger registra 17 partidos jugados y 1483 minutos en la presente temporada.