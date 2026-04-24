Pensando en el Mundial 2030: se filtró la última decisión de Mano Menezes y Jean Ferrari para optimizar a la Selección Peruana

El camino rumbo al Mundial 2030 es muy largo y desde la Federación Peruana de Fútbol empezaron a trabajar desde hace un buen rato. Con Mano Menezes como entrenador y Jean Ferrari como director general de fútbol, ahora se ha podido confirmar que la postura de disputar partidos oficiales en ciudades de altura está más vigente que nunca ya que en los próximos días realizarán algunas visitas.

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Fuente: La Bicolor.

Resulta que el día de hoy se realizó una conferencia de prensa para presentar de manera oficial la Liga Nacional Juvenil, la cual por cierto abarcará distintos territorios de competencia en el país, y Jean Ferrari dio detalles de lo que pretenden con este nuevo formato. Además, reveló que a inicios de la próxima semana viajará junto a Mano Menezes a la ciudad de Puno y Juliaca

“Estamos enfocados en mucho trabajo. El día lunes estamos yendo a Puno, también esto como una noticia. Vamos a ir a revisar los estadios de Puno y de Juliaca. Eso será todo el día lunes”; fue la más reciente confesión de Jean Ferrari en una charla con los medios deportivos locales y con lo cual podemos entender que Mano Menezes también está muy interesado en analizar ciudades de altura.

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“La creación de este torneo iría a fortalecer el fútbol base. Queremos comenzar a fortalecer a nuestros entrenadores. El lunes vamos a ir a Puno y Juliaca a revisar los estadios”



🎙️ Jean Ferrari, Director general de fútbol de la FPF



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/YKujA8mJGj — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 24, 2026

Si bien no se mencionó el día de hoy, también es importante recordar que la ciudad de Cusco sería una de las principales sedes en el caso de que finalmente se concrete que la Selección Peruana compita de manera oficial en altura. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ya fue inspeccionado hace unos días por la Federación Peruana de Fútbol, así que por ese lado se puede decir que ahora son tres recintos deportivos los que están en lista de constante evaluación.

La intención de la Federación Peruana de Fútbol pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas

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Con esta reciente declaración por parte de Jean Ferrari, podemos entender que desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol buscan optimizar distintos aspectos de juego de la Selección Peruana, tal y como viene sucediendo en el fútbol femenino. Eso sí, todavía hay cuestiones que analizar y contemplar para que ciudades como Puno y Juliaca realmente estén aptas para albergar el nivel de competencia que se exigen en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Seguimos en evaluación, pero sí buscamos disputar algunos partidos en altura. Todo responde a una estrategia. El fútbol femenino está avanzando y ya sumó siete puntos. Hemos comenzado a marcar un hito y queremos seguir con ese progreso”; sentenció Jean Ferrari. Es así que el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca y el Estadio Monumental de la UNA de Puno formarán parte de los próximos análisis de Mano Menezes.

Fuente: FPF.

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