Los referentes de la Selección Peruana con los que ya conversó Adrián Quiroz, la gran novedad de Mano Menezes

Entre los rostros novedosos que tendrá la Selección Peruana en los amistosos frente a Senegal en París y Honduras en Madrid, el nombre de Adrián Quiroz toma la delantera en la primera lista de convocados de Mano Menezes. Con un buen presente en Los Chankas, el volante nacional dio detalles de lo que espera en Videna e incluso confesó que pudo tener contacto con algunos referentes.

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Fuente: Los Chankas.

Es importante destacar que Los Chankas es uno de los punteros del Torneo Apertura 2026 y práctica un buen fútbol que le está trayendo grandes resultados. Bueno, Adrián Quiroz es parte de la columna vertebral del equipo de Andahuaylas y en su llegada a Lima para sumarse a la Selección Peruana evidenció cuestiones muy importantes sobre la relación con sus compañeros.

“Un sueño cumplido vestir la camiseta de la Selección Peruana. Compartir con jugadores que nos han llevado al Mundial es un orgullo. Pasé momentos duros, pero ahora toma valor estos momentos”; mencionó en primera instancia un claramente emocionado Adrián Quiroz en conversación con los medios deportivos en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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“Un sueño cumplido vestir la camiseta de la selección.Compartir con jugadores que nos han llevado al Mundial es un orgullo. Pase momentos duros pero ahora toma valor estos momentos. Dios me puso esos desafíos para hoy hacerme más fuerte. De jugar FIFA ahora a jugar en esos… pic.twitter.com/6B67n1YJXX — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 22, 2026

Además del sentimiento que le genera ser convocado por primera vez a la Selección Peruana, el volante reveló que conversó con algunos jugadores de Sporting Cristal y que seguramente serán importantes en los planes de Mano Menezes. “Sí, hablamos ahí un poco con ‘Yoshi‘. Tengo admiración por él. La verdad que gran calidad de persona, con Miguel Araujo también y con Diego Enríquez. Ahí nos estaremos viendo el día de mañana”.

Fuente: Sporting Cristal.

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¿Cuándo podría ser el debut oficial de Adrián Quiroz con la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que la idea de los amistosos es justamente probar nuevos elementos en la Selección Peruana, mejor aún cuando hablamos de un comando técnico nuevo que ahora es liderado por Mano Menezes, es prácticamente obvio que Adrián Quiroz tendrá su debut oficial con el equipo de todos ahora que se viene una especie de pequeña gira por el continente europeo.

Respecto a las fechas confirmadas, Perú enfrentará a Senegal será el próximo sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade de France ubicado en París, Francia. Después, el martes 31 de marzo a las 13:00 horas, será ante Honduras en el Estadio Municipal de Butarque en Madrid, España. Es de esta manera que el volante de Los Chankas tendrá buenas oportunidades para mostrar su nivel.

Fuente: La Bicolor.

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