Tras empatar contra FC Cajamarca, Christian Cueva sorprende al irse a cantar a Lima

Christian Cueva ya tiene su primera polémica en el fútbol peruano. No ha pasado ni una fecha de haber iniciado el torneo nacional y ya fue visto como protagonista de una noche alocada. En este caso, después de un partido habría decidido dejar Chongoyape para poder ir a Lima a cantar con su actual pareja Pamela Franco.

En las redes sociales se ha dado a conocer por el usuario Carlos Lara Porras, un video en el que ‘Aladino’ fue visto fuera de las canchas en plena madrugada. Al parecer, el mediocampista habría dejado el club para poder unirse a su pareja en un show privado en el que es visto cantando en Mangomarca. Siendo muy curiosa la decisión del jugador tras un encuentro nada fácil en el que no lograron ganar.

Video de Christian Cueva cantando:

Esto podría ser tomado de distintas formas, por un lado los usuarios en las redes sociales no se ven sorprendidos. Más bien ya están acostumbrados a la situación de Cueva de siempre estar en alguna polémica. Pero lo importante es lo que pensará el club, ya que de Juan Pablo II College es expuesto y Marcelo Zuleta tendrá que tomar una decisión. Pues esta salida podría ser la primera de muchas en este equipo.

Cuestionamientos a Christian Cueva de la prensa

En este caso, ya comienzan a darse las primeras críticas hacia el club de Chongoyape. Pues, esta situación posiblemente pueda ser tomado como un acto que deja en claro que se maneja mal equipo. Ya que podría tratarse de un permiso especial al jugador, lo que dejaría mal parado al club con esta exposición.

El periodista Eddie Fleischman no dudó en hablar del tema y dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Alineado con el fútbol “yapechongo” del sancionado por reventa”, fueron las palabras del periodista. Dejando en claro, que esto es algo que se está manejando mal en la interna de un club que se sabe pertenece a la familia de Agustín Lozano, quien es duramente criticado por su trabajo como presidente de la FPF.

