¿Criticó a Jean Ferrari y Universitario? La indirecta de Óscar Ibáñez con mención a Alianza Lima y Sporting Cristal

Óscar Ibáñez, en la reciente conferencia de prensa, se mostró profundamente reflexivo sobre la situación actual de la Selección Peruana tras su derrota ante Paraguay, un resultado que selló su eliminación, al ciento por ciento, del próximo Mundial. En un análisis crudo y directo, Ibáñez señaló con preocupación la falta de jugadores de cantera en los planteles profesionales del fútbol local. “Si ven el torneo local, ¿qué jugadores hay en el plantel profesional que jueguen, alineen, y sean de las canteras? Muy poco”, lamentó.

Crítica de Óscar Ibáñez a los clubes de la Liga 1

Mencionó a Sporting Cristal como una de las pocas excepciones, pero Alianza Lima y otros equipos apenas presentan canteranos en sus formaciones titulares. Esta escasez, a su juicio, dificulta enormemente el desarrollo de nuevos talentos. Por ello, enfatizó la importancia de los “sparrings” y el seguimiento continuo de la Liga 3 y Liga 2, donde muchos jóvenes terminan jugando. La situación ideal, según Ibáñez, sería que estos jóvenes tuvieran la oportunidad de mostrarse en el primer equipo de sus clubes, lo que les abriría las puertas a una posible carrera en el extranjero y, por ende, a la Selección.

El ex arquero y ahora entrenador argentino, no ocultó que el futuro para la Selección Peruana será un camino lleno de desafíos. Sin embargo, expresó su convicción de que el trabajo realizado hasta el momento es el más acertado posible, a pesar de las adversidades. “Va a ser duro, seguramente, pero hay que jugársela, hay que ponerlos”, afirmó con determinación. En este sentido, destacó el debut de siete jugadores en un corto período de tiempo, quienes, según su visión, “seguramente serán los encargados de tomar la posta”.

Óscar Ibáñez entrenador de la Selección Peruana. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Futuro totalmente incierto en la Selección Peruana

Ibáñez anticipó que muchos jugadores de experiencia probablemente no participarán en las próximas eliminatorias, pero sugirió que podrían iniciar este nuevo proceso acompañando a los jóvenes talentos, facilitando así una transición generacional más fluida y menos abrupta. Ibáñez hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando con el perfil de jugadores jóvenes que él vislumbra como fundamentales para el futuro de la Selección Peruana, aunque su posición como técnico de la blanquirroja aún no esté confirmada. Resaltó nuevamente la importancia de los “sparrings”, una práctica que, a su parecer, a menudo pasa desapercibida.

Puso como ejemplo a Piero Cari, uno de los talentos que se puso en marcha en este programa. El problema radica, según Ibáñez, en las escasas oportunidades que tienen los jóvenes en el torneo peruano debido a la reglamentación. “Juegan seis extranjeros, más los nacionales, tienen muy poco espacio”, explicó, refiriéndose a la limitación de minutos y la competencia interna que enfrentan los futbolistas nacionales ante la cantidad de foráneos permitidos en el campo. Esta situación, en su opinión, ahoga el desarrollo de los talentos emergentes y restringe el universo de jugadores disponibles para la Selección.

