El Estadio Nacional de Lima será el escenario del último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde se enfrentarán Perú y Paraguay. Ambos equipos llegan en situaciones contrastantes: Paraguay, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, ya tiene asegurada su plaza en la Copa del Mundo, mientras que la selección peruana de Óscar Ibáñez, sin posibilidades de clasificación, buscará una victoria honorable ante su público, un logro que le ha sido esquivo.
El partido promete un choque de estilos y motivaciones. La “Albirroja” de Alfaro, al no tener la presión de la clasificación, podría probar nuevas formaciones y jugadores. Por otro lado, la “Bicolor” de Ibáñez necesita mejorar tanto en ataque como en defensa. Perú ha sido la ofensiva menos efectiva de la eliminatoria, con solo 6 goles en 17 partidos, mientras que Paraguay ha demostrado una de las defensas más sólidas, con apenas 10 goles encajados.
A pesar de las circunstancias actuales, el historial reciente en Lima favorece a Perú, que nunca ha perdido contra Paraguay en casa por Eliminatorias. No obstante, los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones terminaron en empates sin goles. Esto, sumado a las dificultades ofensivas de Perú y la solidez defensiva de Paraguay, sugiere un partido muy reñido y con un marcador ajustado. El resultado de hoy será más una cuestión de orgullo y un indicativo del futuro cercano de ambos equipos que una lucha por un cupo mundialista.
¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay?
El partido entre Perú y Paraguay se juega hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Desde las 6:30 p. m. en el ambiente local, se vivirá este cotejo internacional. El marco del recinto deportivo dice que no habrá mucho público, por la mala campaña que hizo La Bicolor hasta este momento. Donde está eliminado de todo proceso mundialista.
Horarios en otros países:
Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p. m.
Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p. m.
Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.
México (CDMX): 5:30 p. m.
Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p. m.
España: 1:30 a. m. (del miércoles 10 de septiembre)
¿Qué canales transmiten el partido de Perú vs. Paraguay?
Para ver y escuchar el partido entre Perú y Paraguay, tienes múltiples opciones. En televisión, los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro a través de América TV, ATV y la señal de cable de Movistar Deportes. Por su parte, en Paraguay, la transmisión estará a cargo de los canales GEN, Tigo Sports, Unicanal y Trece. Para aquellos que prefieran la radio, el partido será narrado por emisoras peruanas como RPP Noticias y Radio Ovación, mientras que en Paraguay se podrá sintonizar por ABC Cardinal 730 AM y Radio Monumental 1080 AM. Junto al minuto a minuto de Bolavip Perú, con todos los detalles al respecto.