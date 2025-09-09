Es tendencia:
Eliminatorias

EN VIVO Perú 0-1 Paraguay HOY por las Eliminatorias Sudamericanas

Vamos a vivir juntos el Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Todos los detalles en vivo de este partido internacional.

¡FINAL DEL PARTIDO!

La Selección Peruana pierde 1-0 contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Se acabó la etapa del equipo de todos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, por acompañarnos en esta oportunidad.

94': LA TUVO PERÚ

Remate de Kevin Quevedo que choca en el defensor paraguayo. Y se terminó el partido con esa jugada.

¡TIEMPO ADICIONAL!

Cuatro minutos más se jugará entre la Selección Peruana vs. Paraguay.

87': NO PROFUNDIZA PERÚ

Se metió en zona peligrosa La Blanquirroja, porque no puede salir jugando. Paraguay presiona buscando el segundo.

¡CAMBIOS EN PERÚ!

La Selección Peruana hace ingresar a Erick Noriega y Oliver Sonne. Se retiran Renzo Garcés y Luis Advíncula.

¡DEBUT ABSOLUTO EN PERÚ!

Piero Cari ingresa por Sergio Peña para hacerse dueño del mediocampo. Paraguay vence a la Selección Peruana.

¡GOL DE PARAGUAY!

Matías Galarza marca el primero del partido. Después de un gran centro desde la derecha. se le escapa la marca a Joao Grimaldo.

75': SE PROTEGE PERÚ

Marcos López evitó una jugada en ofensiva de la Selección Paraguaya. Cubre bien lo que era el primero guaraní.

72': LA TUVO RENATO TAPIA

Intentó de media distancia, sorprendiendo al portero de Paraguay. Casi anotó de media distancia la Selección Peruana.

69': SERGIO PEÑA FALLA CONTRA PARAGUAY

Buena jugada en ofensiva de la Selección Peruana. Remata finalmente lejano el 10, generando malestar en la hinchada local.

63': CAMBIOS EN PERÚ

Ingresa Jairo Concha por Yoshimar Yotún. Y también, Kevin Quevedo por Kenji Cabrera. Para este partido contra la Selección de Paraguay.

60': LA TUVO PERÚ

Buen centro de Joao Grimaldo por derecha, centro pasado para Carlos Zambrano. Quien cabecea y salva el portero paraguayo Gil.

58': PARAGUAY DOMINA NUEVAMENTE

La Selección Peruana pierde muchos balones en el mediocampo. La Albirroja se concenta en no dejar pasar al factor creativo de La Bicolor.

55': LA TUVO PERÚ POR DERECHA

Gran jugada en ofensiva de Joao Grimaldo, quien se animó por la personal. El centro no fue aprovechado por Kenji Cabrera, quien no pudo cabecear.

52': LO INTENTA PERÚ

Por izquierda se proyecta Marcos López en ofensiva, termina en córner para la Selección Peruana. Tras un rechazo de Gustavo Gómez.

50': SIGUE EL DOMINIO ALBIRROJO

La Selección Paraguaya busca el primero del partido, solo se defiende Perú.

47': CORNERS A FAVOR DE LA VISITA

Salió con todo Paraguay, en dos oportunidades intenta. Y termina en tiro de esquina a su favor.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega el Perú vs. Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. La parte complementaria.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

En un partido muy discreto, la Selección Peruana está igualando con Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

45': LA TUVO PERÚ EN ESTA OPORTUNIDAD

De prepotencia apareció Renato Tapia para poder pegarle de media distancia. Respondió bien el portero Gil.

44': NO REACCIONA PERÚ

Intenta lucha para salir jugando la Selección Peruana, pero Sergio Peña no es un jugador que resuelve. Complicado el momento de Óscar Ibáñez y sus dirigidos.

41': DOMINA PARAGUAY

La Selección Peruana pierde el balón muy rápido, mientras que la visita poco a poco está más cerca de la portería de Pedro Gallese.

¡PRIMERAS IMÁGENES!

La Selección Peruana en la previa del partido contra Paraguay.

38': SE SALVÓ PERÚ

Intentó de larga distancia Sosa, quien remató y Pedro Gallese no permite el primero de Paraguay. Mano salvadora del portero nacional.

35': NO HAY CREATIVIDAD

Intentó jugar por izquierda la Selección Peruana, lastimosamente Marcos López no logró centrar. Es saque de arco para la Selección de Paraguay.

33': LA TUVO PERÚ CERCA

Gran jugada en ofensiva, sirve Luis Ramos para Joao Grimaldo, quien no define y la saca largo Paraguay.

32': SIN PREOCUPACIONES

La Selección Peruana busca salir jugando, pero la presión en el mediocampo de Paraguay es intensa y no pasa a mayores. Todo lento, sin peligrosidad.

30': NO PUEDE SERGIO PEÑA

La Selección Peruana intentó atacar por izquierda, profundizando y lanzando para el futbolista peruano. Que pierde el balón.

28': SIN GENERAR MIEDO PERÚ

Balones largos para Joao Grimaldo, pero el futbolista es rápidamente controlado por la defensa guaraní.

¡TARJETA AMARILLA!

Gustavo Velásquez cometió una falta contra Marcos López. Es amonestado el futbolista de la Selección Paraguaya. Podría ser revisado en el VAR.

24': SE MUEVE LA SELECCIÓN PERUANA

En ofensiva está buscando Perú con Yoshimar Yotún en el mediocampo. Desde la Selección Paraguaya, solo hay calma y esperan para un contra-ataque.

20': CONTROLA PARAGUAY

Mueve el balón en el mediocampo, por ahora la Selección Peruana no se hace sentir en ataque.

17': CASI LLEGA EL PRIMERO

Buen centro de Kenji Cabrera desde la derecha, de cabeza intentó Joao Grimaldo, pero se marchó algo desviado.

15': NO HAY MAYOR PELIGRO

La Selección Peruana intenta jugar largo con los pases de Sergio Peña. Todavía sin profundidad como tal. Defiende bien Paraguay.

¡PAOLO GUERRERO ESTÁ EN LA CANCHA!

El delantero de Alianza Lima está presente en el partido entre Perú y Paraguay.

14': CASI LO PIERDE PERÚ

Error en salida de Yoshimar Yotún, presión alta de Sosa. Y cubrió el error Carlos Zambrano para mandarla al corner.

11': FALTA DE PERÚ

Cubre en defensa Renzo Garcés, cometiendo una falta contra Aldrete. La Selección Paraguaya busca el primero.

10': LA TUVO PERÚ

Importante proyección por derecha de Joao Grimaldo, se trabó con la pelota y respondió bien Paraguay.

9': MUCHO CUIDADO AQUÍ

Falta en salida para la Selección Peruana, cayó Renzo Garcés cuando intentaba jugar largo. Presiona alto Paraguay.

6': LO INTENTÓ PERÚ

Pase largo para Luis Advíncula, pero se le va largo al lateral derecho de la Selección Peruana. Saca sin problemas en Paraguay.

4': POR AHORA SIN PELIGRO

Profundiza por izquierda la Selección Peruana, va por esa zona Kenji Cabrera quien buscará seguramente la sorpresa.

2': SE MUEVE EL BALÓN

La Selección Peruana y Paraguay ya están en competencia. Continúa el fútbol con Renato Tapia en cancha.

1': LA PRIMERA JUGADA

Renato Tapia recibió un golpe por parte de Renzo Garcés, de forma involuntaria. Todo paralizado.

¡YA SE JUEGA EL PARTIDO!

Pitazo inicial en el Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.

¡SALUDARON AL HINCHA!

Desde la Selección Peruana dejaron un mensaje a los hinchas.

¡TODO ESTÁ LISTO!

En breves jugarán la Selección Peruana y Paraguay desde el Estadio Nacional de Lima.

¡LOS EQUIPOS EN CANCHA!

La Selección Peruana y Paraguay se encuentran en cancha. Cantan el himno nacional respectivo.

¡UNA DE LAS GRANDES AUSENCIAS!

Esta noche no estará como titular en la Selección Peruana. Posiblemente ingresará, pero el hincha quería ver más a Oliver Sonne, por encima de Luis Advíncula.

¡LOS ONCES CONFIRMADOS!

La Selección Peruana y Paraguay salen esta noche así. Con estos equipos titulares.

¡PERÚ VS. PARAGUAY PRONTO!

La imagen que define estas Eliminatorias Sudamericanas, lastimosamente la gente no acompaña con toda la razón.

¡LOS MOMENTOS PREVIOS!

La Selección Peruana y Paraguay trabajan minutos antes del partido.

¡EL EQUIPO SALE A ENTRENAR AHORA MISMO!

La Selección Peruana está lista para competir contra Paraguay.

¡NO CALIENTA LA GENTE ESTA NOCHE!

El Estadio Nacional de Lima estará con un porcentaje alto de ausencia. El hincha está molesto con la gestión de la Selección Peruana, y no llenará las tribunas contra Paraguay.

¡EL ENTRENADOR INTERINO DE PERÚ!

Acaba de informar América Televisión, que Jean Ferrari será quien tomará la decisión del nuevo director técnico. No continuará en un porcentaje alto, Óscar Ibáñez por sus recientes declaraciones donde señaló que seguiría en el puesto.

¡HOY NO HABRÁ MUCHA GENTE!

Solamente se han vendido un aproximado de siete mil entradas para el partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.

¡EL LEÓN SACA LO BUENO!

Uno de los referentes habló en la previa del partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Es Carlos Zambrano quien analiza para la Selección Peruana.

¡HABLÓ EL ENTRENADOR PERUANO SOBRE SU FUTURO!

Óscar Ibáñez confirmó si estará al mando de la Selección Peruana para los siguientes partidos amistosos.

¡EL ONCE DE LA VISITA!

Paraguay estará formando contra Perú de la siguiente manera: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sandez; Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla y Ángel Romero; Ronaldo Martinez y Tony Sanabria.

¡PRIMERAS IMÁGENES DEL ESTADIO NACIONAL!

Como en la previa se fue anunciando, no habrá mucho público en el Estadio Nacional de Lima. Hoy juega Perú vs. Paraguay.

¡LA VISITA SE HACE PRESENTE!

La Selección Paraguaya también se encuentra en el recinto deportivo donde Perú será local en instantes nada más.

¡LLEGÓ EL EQUIPO DE TODOS!

La Selección Peruana ya se encuentra en el Estadio Nacional de Lima, para jugar contra Paraguay.

¡UNA NOTA DE COLOR!

En la previa del Perú vs. Paraguay, apareció Larissa Riquelme para hablar sobre sus sensaciones antes del cotejo por Eliminatorias Sudamericanas.

¡VIENEN POR LOS PUNTOS!

Paraguay buscará romper la historia contra Perú, y ganarle en Lima a la Selección, según comentaron en la previa del cotejo. A estar todos muy atentos.

¿CÓMO LE FUE A PERÚ ÚLTIMAMENTE?

Contra Paraguay, nuestra Selección Peruana tuvo rendimientos importantes. Donde marcó la diferencia por su estilo de juego.

¡ONCE TITULAR DE LA SELECCIÓN PERUANA!

Tal como lo adelantamos, así formará Perú contra Paraguay en minutos nada más. Por las Eliminatorias Sudamericanas, en la última jornada de competición: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

¡PODRÍAMOS VERLO DEBUTAR HOY!

Una de las grandes novedades en la Selección Peruana. Es la inclusión en lista final de Piero Cari, quien viene siendo un jugador importante en Alianza Lima. Ahora, si Óscar Ibáñez lo cree correcto. Jugará contra Paraguay algunos minutos.

¿DEBERÍA DECIR ADIÓS?

La Selección Peruana podría estar despidiéndose de jugadores que han dado mucho en el pasado, esta noche contra Paraguay. Por su rendimiento y actualidad en edad, podrían dar un paso al costado:

Carlos Zambrano (36 años)
Yoshimar Yotún (35 años)
Luis Advíncula (35 años)
Pedro Gallese (35 años)
Carlos Cáceda (33 años)
Miguel Trauco (33 años)

¡EL POSIBLE ONCE TITULAR DE PERÚ!

Si no pasa nada extraño, hoy la Selección Peruana debería formar con: Pedro Gallese en el arco; la defensa sería conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López. En el mediocampo veríamos a Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña. Dejando en el ataque a Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

¡LAS BAJAS CONFIRMADAS PARA HOY!

Óscar Ibáñez ha descartado a Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo de la convocatoria de la Selección Peruana para el partido contra Paraguay por decisión técnica. Además, Andy Polo no será considerado debido a una lesión sufrida en Uruguay.

¡LA INFORMACIÓN DEL RIVAL!

Todos los detalles de Paraguay, rival de la Selección Peruana en esta última jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

¡BIENVENIDOS TODOS AL PARTIDO!

En instantes toda la información del Perú vs. Paraguay. El último partido por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

EN VIVO Perú vs. Paraguay HOY GRATIS por Eliminatorias Sudamericanas 2025.
© GettyEN VIVO Perú vs. Paraguay HOY GRATIS por Eliminatorias Sudamericanas 2025.

El Estadio Nacional de Lima será el escenario del último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde se enfrentarán Perú y Paraguay. Ambos equipos llegan en situaciones contrastantes: Paraguay, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, ya tiene asegurada su plaza en la Copa del Mundo, mientras que la selección peruana de Óscar Ibáñez, sin posibilidades de clasificación, buscará una victoria honorable ante su público, un logro que le ha sido esquivo.

El partido promete un choque de estilos y motivaciones. La “Albirroja” de Alfaro, al no tener la presión de la clasificación, podría probar nuevas formaciones y jugadores. Por otro lado, la “Bicolor” de Ibáñez necesita mejorar tanto en ataque como en defensa. Perú ha sido la ofensiva menos efectiva de la eliminatoria, con solo 6 goles en 17 partidos, mientras que Paraguay ha demostrado una de las defensas más sólidas, con apenas 10 goles encajados.

A pesar de las circunstancias actuales, el historial reciente en Lima favorece a Perú, que nunca ha perdido contra Paraguay en casa por Eliminatorias. No obstante, los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones terminaron en empates sin goles. Esto, sumado a las dificultades ofensivas de Perú y la solidez defensiva de Paraguay, sugiere un partido muy reñido y con un marcador ajustado. El resultado de hoy será más una cuestión de orgullo y un indicativo del futuro cercano de ambos equipos que una lucha por un cupo mundialista.

Banderazo en la previa del Perú vs. Paraguay. (Foto: X).

¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú y Paraguay se juega hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Desde las 6:30 p. m. en el ambiente local, se vivirá este cotejo internacional. El marco del recinto deportivo dice que no habrá mucho público, por la mala campaña que hizo La Bicolor hasta este momento. Donde está eliminado de todo proceso mundialista.

Horarios en otros países:

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p. m.

Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.

México (CDMX): 5:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p. m.

España: 1:30 a. m. (del miércoles 10 de septiembre)

Perú busca DT interino: tras la salida de Óscar Ibáñez ya suenan dos nombres para los amistosos

ver también

Perú busca DT interino: tras la salida de Óscar Ibáñez ya suenan dos nombres para los amistosos

¿Qué canales transmiten el partido de Perú vs. Paraguay?

Para ver y escuchar el partido entre Perú y Paraguay, tienes múltiples opciones. En televisión, los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro a través de América TV, ATV y la señal de cable de Movistar Deportes. Por su parte, en Paraguay, la transmisión estará a cargo de los canales GEN, Tigo Sports, Unicanal y Trece. Para aquellos que prefieran la radio, el partido será narrado por emisoras peruanas como RPP Noticias y Radio Ovación, mientras que en Paraguay se podrá sintonizar por ABC Cardinal 730 AM y Radio Monumental 1080 AM. Junto al minuto a minuto de Bolavip Perú, con todos los detalles al respecto.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
