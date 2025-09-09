Óscar Ibáñez ha descartado a Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo de la convocatoria de la Selección Peruana para el partido contra Paraguay por decisión técnica. Además, Andy Polo no será considerado debido a una lesión sufrida en Uruguay.

Si no pasa nada extraño, hoy la Selección Peruana debería formar con: Pedro Gallese en el arco; la defensa sería conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López. En el mediocampo veríamos a Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña. Dejando en el ataque a Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

La Selección Peruana podría estar despidiéndose de jugadores que han dado mucho en el pasado, esta noche contra Paraguay. Por su rendimiento y actualidad en edad, podrían dar un paso al costado:

Una de las grandes novedades en la Selección Peruana. Es la inclusión en lista final de Piero Cari, quien viene siendo un jugador importante en Alianza Lima. Ahora, si Óscar Ibáñez lo cree correcto. Jugará contra Paraguay algunos minutos.

Tal como lo adelantamos, así formará Perú contra Paraguay en minutos nada más. Por las Eliminatorias Sudamericanas, en la última jornada de competición: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Paraguay buscará romper la historia contra Perú, y ganarle en Lima a la Selección, según comentaron en la previa del cotejo. A estar todos muy atentos.

En la previa del Perú vs. Paraguay, apareció Larissa Riquelme para hablar sobre sus sensaciones antes del cotejo por Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Paraguaya también se encuentra en el recinto deportivo donde Perú será local en instantes nada más.

Como en la previa se fue anunciando, no habrá mucho público en el Estadio Nacional de Lima. Hoy juega Perú vs. Paraguay.

Uno de los referentes habló en la previa del partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Es Carlos Zambrano quien analiza para la Selección Peruana.

Solamente se han vendido un aproximado de siete mil entradas para el partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.

Acaba de informar América Televisión, que Jean Ferrari será quien tomará la decisión del nuevo director técnico. No continuará en un porcentaje alto, Óscar Ibáñez por sus recientes declaraciones donde señaló que seguiría en el puesto.

El Estadio Nacional de Lima estará con un porcentaje alto de ausencia. El hincha está molesto con la gestión de la Selección Peruana, y no llenará las tribunas contra Paraguay.

Esta noche no estará como titular en la Selección Peruana. Posiblemente ingresará, pero el hincha quería ver más a Oliver Sonne, por encima de Luis Advíncula.

Pase largo para Luis Advíncula, pero se le va largo al lateral derecho de la Selección Peruana. Saca sin problemas en Paraguay.

En ofensiva está buscando Perú con Yoshimar Yotún en el mediocampo. Desde la Selección Paraguaya, solo hay calma y esperan para un contra-ataque.

La Selección Peruana busca salir jugando, pero la presión en el mediocampo de Paraguay es intensa y no pasa a mayores. Todo lento, sin peligrosidad.

La Selección Peruana pierde el balón muy rápido, mientras que la visita poco a poco está más cerca de la portería de Pedro Gallese.

Intenta lucha para salir jugando la Selección Peruana, pero Sergio Peña no es un jugador que resuelve. Complicado el momento de Óscar Ibáñez y sus dirigidos.

Gran jugada en ofensiva de Joao Grimaldo, quien se animó por la personal. El centro no fue aprovechado por Kenji Cabrera, quien no pudo cabecear.

La Selección Peruana pierde muchos balones en el mediocampo. La Albirroja se concenta en no dejar pasar al factor creativo de La Bicolor.

Ingresa Jairo Concha por Yoshimar Yotún. Y también, Kevin Quevedo por Kenji Cabrera. Para este partido contra la Selección de Paraguay.

Matías Galarza marca el primero del partido. Después de un gran centro desde la derecha. se le escapa la marca a Joao Grimaldo.

Remate de Kevin Quevedo que choca en el defensor paraguayo. Y se terminó el partido con esa jugada.

La Selección Peruana pierde 1-0 contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Se acabó la etapa del equipo de todos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, por acompañarnos en esta oportunidad.

El Estadio Nacional de Lima será el escenario del último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde se enfrentarán Perú y Paraguay. Ambos equipos llegan en situaciones contrastantes: Paraguay, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, ya tiene asegurada su plaza en la Copa del Mundo, mientras que la selección peruana de Óscar Ibáñez, sin posibilidades de clasificación, buscará una victoria honorable ante su público, un logro que le ha sido esquivo.

El partido promete un choque de estilos y motivaciones. La “Albirroja” de Alfaro, al no tener la presión de la clasificación, podría probar nuevas formaciones y jugadores. Por otro lado, la “Bicolor” de Ibáñez necesita mejorar tanto en ataque como en defensa. Perú ha sido la ofensiva menos efectiva de la eliminatoria, con solo 6 goles en 17 partidos, mientras que Paraguay ha demostrado una de las defensas más sólidas, con apenas 10 goles encajados.

A pesar de las circunstancias actuales, el historial reciente en Lima favorece a Perú, que nunca ha perdido contra Paraguay en casa por Eliminatorias. No obstante, los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones terminaron en empates sin goles. Esto, sumado a las dificultades ofensivas de Perú y la solidez defensiva de Paraguay, sugiere un partido muy reñido y con un marcador ajustado. El resultado de hoy será más una cuestión de orgullo y un indicativo del futuro cercano de ambos equipos que una lucha por un cupo mundialista.

Banderazo en la previa del Perú vs. Paraguay. (Foto: X).

¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú y Paraguay se juega hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Desde las 6:30 p. m. en el ambiente local, se vivirá este cotejo internacional. El marco del recinto deportivo dice que no habrá mucho público, por la mala campaña que hizo La Bicolor hasta este momento. Donde está eliminado de todo proceso mundialista.

Horarios en otros países:

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p. m.

Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.

México (CDMX): 5:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p. m.

España: 1:30 a. m. (del miércoles 10 de septiembre)

ver también Perú busca DT interino: tras la salida de Óscar Ibáñez ya suenan dos nombres para los amistosos

¿Qué canales transmiten el partido de Perú vs. Paraguay?

Para ver y escuchar el partido entre Perú y Paraguay, tienes múltiples opciones. En televisión, los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro a través de América TV, ATV y la señal de cable de Movistar Deportes. Por su parte, en Paraguay, la transmisión estará a cargo de los canales GEN, Tigo Sports, Unicanal y Trece. Para aquellos que prefieran la radio, el partido será narrado por emisoras peruanas como RPP Noticias y Radio Ovación, mientras que en Paraguay se podrá sintonizar por ABC Cardinal 730 AM y Radio Monumental 1080 AM. Junto al minuto a minuto de Bolavip Perú, con todos los detalles al respecto.