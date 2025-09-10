FIFA calificó las Eliminatorias de Perú en 10 contundentes palabras y reveló su premio consuelo

La Selección Peruana terminó con su “pesadilla”, tal como dijo Carlos Zambrano. Es que fue el final de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 para el combinado blanquirrojo, que no pudo darle una alegría a su gente y perdió ante Paraguay por 1-0. Así, terminó en el noveno puesto de esta clasificatoria a la Copa del Mundo cuando hubo hasta seis plazas directas y una para el repechaje.

Perú quedó afuera de todo, convirtiéndose en uno de los tres países en no clasificar al Mundial de los 10 que participaron en las Eliminatorias. Rotundo fracaso. Lo empezó Juan Reynoso, lo continuó Jorge Fossati y lo terminó por definir Óscar Ibáñez.

La derrota por 1-0 ante Paraguay terminó por cerrar un ciclo mundialista olvidable, a tal punto que el Estadio Nacional de Lima tuvo un aforo totalmente reducido, desesperanzados debido a las últimas actuaciones de su combinado nacional. Fracaso, decepción y hasta resignación.

FIFA calificó la actuación de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas

La mala actuación de Perú quedó a la vista de todos, a tal punto que FIFA se manifestó. Como es habitual, el organismo hizo un resumen de los cinco partidos de la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En el caso del duelo ante Paraguay, hubo una reflexión lapidaria respecto a la actuación general de La Bicolor.

FIFA recurrió a una oración para resumir el partido de la Selección Peruana ante Paraguay, la actuación general en Eliminatorias y hasta la mención a un premio consuelo, que poco importa. Tan simple como eso fue el resumen de lo que el organismo vio sobre el combinado blanquirrojo.

Primero, una frase de 10 palabras para hablar del partido de Paraguay con una opinión sobre su Eliminatoria. “Una campaña extremadamente decepcionante tuvo un final lamentable para Perú“, esa fue la idea manuscrita de parte del organismo madre del fútbol mundial. Contundente.

La síntesis de Perú en las Eliminatorias: decepcionó al ni siquiera pelear hasta el final por clasificar, al menos, al repechaje, sumado al resultado adverso ante la Albirroja, que sí estará en la Copa del Mundo, gracias al buen trabajo de Gustavo Alfaro.

Por último, el premio consuelo mencionado por FIFA, le sigue a esas 10 palabras. “Aunque al menos evitó quedar último de su eterno rival, Chile“, dijeron. Nadie recordará que Perú no terminó en el décimo lugar, ni tampoco que fue La Roja.

La opinión de la FIFA sobre el Perú vs. Paraguay. (FIFA oficial).

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

POS SELECCIONES PTS PJ DG PG PE PP 1 Argentina 38 18 +21 12 2 4 2 Ecuador 29 18 +9 8 8 2 3 Colombia 28 18 +10 7 7 4 4 Uruguay 28 18 +10 7 7 4 5 Brasil 28 18 +7 8 4 6 6 Paraguay 28 18 +4 7 7 4 7 Bolivia 20 18 -18 6 2 10 8 Venezuela 18 18 -10 4 6 8 9 Perú 12 18 -15 2 6 10 10 Chile 11 18 -18 2 5 11

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a las canchas en la Fecha FIFA de octubre, la cual se disputará entre el 6 y 14 de ese mes. De todas maneras, no tiene partidos amistosos confirmados de manera oficial para dichas fechas.

No obstante, el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, confirmó que habrá un amistoso ante Chile en Concepción en esa fecha FIFA. Se espera por más precisiones y la posibilidad de jugar otro partido por esos días.