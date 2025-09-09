Carlos Zambrano realizó una profunda autocrítica sobre la Selección Peruana tras la derrota 0-1 en Lima ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Bicolor terminó en la novena ubicación en un muy mal desempeño a lo largo de las clasificatorias.

Perú tuvo momentos buenos y algunas figuras destacadas como Joao Grimaldo ante Paraguay, pero no aprovechó las chances que tuvo. Por eso, terminó de la peor forma esta Eliminatoria, un fiel reflejo de lo que fue todo el torneo clasificatorio. El partido también deja en duda al entrenador interino Óscar Ibáñez para su futuro.

Tras el partido, uno de los referentes que habló fue Carlos Zambrano, quien habló para Movistar Deportes dejando declaraciones muy autocríticas del proceso, pero sobre todo de la actualidad de la Selección Peruana. Unos dichos que, seguramente, traerán gran polémica, pero que reflejan también los problemas dentro del combinado nacional.

Las duras declaraciones de Carlos Zambrano en la Selección Peruana

Zambrano se lamentó, primero, por la derrota ante Paraguay porque quería un mejor final para la Selección Peruana. “Es muy duro terminar así. Esperábamos llevarnos un buen resultado por la gente que vino a apoyarnos“, comentó. Pero, luego, vino la autocrítica a la delicada situación del combinado blanquirrojo.

“Somos los que estamos, no hay más jugadores, por más que se pida mucho recambio. Seamos realistas tenemos poco, y ahora hay que tratar de pensar positivo. Felizmente acabó la pesadilla, a tratar de olvidar este mal momento“, reflexionó.

“Todos somos culpables, gran parte de la FPF, entrenadores, más nosotros, el 75 por ciento de culpables somos nosotros porque somos los que estamos en el campo. Siendo realistas, no hay más jugadores“, cuestionó de forma totalmente autocrítica.

“Es durísimo porque al final veníamos de un Mundial, de un repechaje y ahora de una eliminación fea. Estamos prácticamente de bajada, pero ojalá que esto cambie pronto por el bien del fútbol peruano. Juzgar o señalar a los demás o a los culpables no tiene sentido, ya estamos eliminados“, siguió.

Y cerró: “Hay que reconocer que Perú casi nunca ha sido potencia, casi nunca ha jugado finales, pocas veces ha estado en los Mundiales. Somos un equipo muy humilde, que trata de pelearla, de lucharla, con lo poco que tenemos tratamos de darle pelea al resto de los equipos, casi nunca bajamos los brazos. Creo que el resultado de hoy no refleja eso, pero el compromiso y el sacrificio se hizo”.

