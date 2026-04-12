Después del fracaso con la Sub 17, la Selección Peruana busca un refuerzo en Argentina

La Selección Peruana está en una crisis importante en todas sus divisiones, por lo que se necesita un cambio rápido para que se pueda mejorar de forma definitiva. Por esa razón, desde la Videna están buscando soluciones y es nada más y nada menos, que reforzar sus equipos con jugadores que están militando en el extranjero. Algunos con doble nacionalidad, otros peruanos que no son muy conocidos.
Se trata de Adriano Pizarro, joven peruano que viene desempeñándose como mediocampista en San Martín de San Juan en Argentina. Para muchos es un completo desconocido, pero en la FPF ya le pusieron el ojo y lo quieren como refuerzo para la Sub 20. Saben que no hay muchos talentos, así que tienen que buscar de fuera para poder tener un equipo fuerte.
En conversación con César Mosquera se ha podido conocer un poco más sobre este joven futbolista. El cual viene desempeñándose en el equipo de cuarta división, pero también ha podido estar en las reservas de su club. Así que tiene un proceso importante para poder hacer le debut profesional muy pronto. Con buen presente y aun más, un futuro prometedor.
Entrevista a Adriano Pizarro:
Crisis en la Selección Peruana
Actualmente todas las divisiones de la Selección Peruana están en un proceso en el cual no están logrando resultados. No importa de que equipo hablemos, a todos les está yendo mal y esta gestión se debe al mal manejo que está teniendo la FPF. Pues no se están exportando jugadores, tampoco se está consiguiendo potenciar elementos pensando en la mayor.
Hace poco nada más fue el debut de Mano Menezes en el equipo mayor. Se pensó que al menos se lograría una victoria al enfrentar a un equipo en renovación como es la Selección de Honduras, pero tampoco se rescató un empate. No se pudo más a pesar de ser un equipo con mayor nivel que el de Centroamérica.
Selección Peruana Sub 17 (Foto: Selección Peruana).
Por otro lado, la Selección Peruana Sub 17 tuvo un papel paupérrimo en el último Sudamericano Sub 17. Terminaron últimos en su grupo, no consiguieron ni un solo punto, lo más curioso que terminaron eliminados en un certamen en donde accedían a la siguiente ronda 4 de los 5 que disputaban cada uno de los grupos.
Datos Claves
- La FPF busca convocar al mediocampista Adriano Pizarro para reforzar la Selección Peruana Sub 20.
- Adriano Pizarro milita actualmente en la cuarta división y reserva del San Martín de San Juan.
- La Selección Peruana de Mano Menezes perdió ante Honduras pese a su mayor nivel jerárquico.