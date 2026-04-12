Preocupación para Mano Menezes por el difícil momento de un titular de la Selección Peruana

El presente de algunos futbolistas peruanos en el extranjero no viene siendo el más alentador. En ese sentido, uno de los casos que más preocupación ha generado ha sido el de Kenji Cabrera.

Publicidad

El atacante, habitual convocado en la Selección Peruana, atraviesa un complicado momento en la MLS que podría repercutir directamente en su continuidad dentro del equipo dirigido por Mano Menezes.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Cabrera ha tenido escasa participación en lo que va de la temporada, una situación que genera preocupación considerando la importancia que ha venido ganando en el esquema de la ‘bicolor’.

Publicidad

Poca continuidad en la MLS

Los números reflejan claramente el difícil panorama del volante nacional. Kenji Cabrera apenas ha sumado 58 minutos en la presente campaña de la MLS, distribuidos en tres encuentros. Además, no ha logrado anotar goles y solo registra una asistencia.

Esta falta de rodaje en su club no solo limita su ritmo de competencia, sino que también pone en duda su nivel de cara a los próximos desafíos de la Selección Peruana, que necesita futbolistas en óptimas condiciones.

Un dolor de cabeza para Mano Menezes

La situación de Cabrera no pasa desapercibida para Mano Menezes, quien podría verse obligado a replantear su once titular si el jugador no logra revertir este presente. La continuidad es un factor clave para sostener el rendimiento en el ámbito internacional, y la falta de minutos suele pasar factura.

Publicidad

A medida que se acercan nuevas convocatorias, el comando técnico de la Selección Peruana seguirá de cerca la evolución del delantero, esperando que pueda sumar más minutos y recuperar protagonismo en su equipo. De lo contrario, su lugar en el equipo podría verse comprometido.

DATOS CLAVES

El atacante Kenji Cabrera atraviesa un presente difícil en la MLS con escasa participación deportiva.

Según Transfermarkt, el futbolista nacional apenas suma 58 minutos jugados y una asistencia esta temporada.

Publicidad