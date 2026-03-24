Directivo de Honduras se rinde ante 3 referentes de la Selección Peruana: “Siempre tiene sus figuras”

Se viene un encuentro bastante complicado entre la Selección Peruana y la Selección de Honduras. Ambos elencos no la están pasando muy bien debido a que están en un proceso nuevo, por ese motivo es que se viene hablando mucho de lo que será este duelo. Más que todo de parte de los centroamericanos que tendrán solo un partido en esta fecha FIFA.

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En este caso, el gerente general de Honduras, Luis Brevé habló en el programa Studio Fútbol. En el que contó el nuevo proceso que está pasando el cuadro centroamericano. Así como también se dio el tiempo de halagar a 3 referentes de la ‘Bicolor’ como son Pedro Gallese, André Carrillo y Yoshimar Yotún. Jugadores que en este caso son los llamados a ser los jugadores más importantes por su longevidad en el plantel.

“Perú siempre tiene sus figuras, aunque quizá ahorita está en un proceso de cambio generacional, pero por ejemplo André Carrillo, sabemos que es un jugador peligroso”, fue lo que comenzó diciendo.

“Bueno, Gallese, el portero, creo que siempre está ahí, se mantiene, es uno de los líderes. Del otro que se me ocurre sería Yotún, porque vi la convocatoria, pero también hay muchos jugadores que juegan Perú, que quizá no han tenido tanta oportunidad en selección. Creo que en Perú algo similar a Honduras, que ahorita es la oportunidad de que jóvenes o quizá jugadores que no han tenido tanta oportunidad de mostrarse en selección, así se pueden ganar un puesto para este nuevo proceso eliminatorio”, explicó.

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Luis Brevé, gerente general de Honduras: “Perú es buen rival, competitivo y será un partido atractivo. Si hay comparación con un rival de Concacaf, Perú sería como Costa Rica. André Carrillo es peligroso. Gallese es uno de los líderes y Yotún”, dijo en Estudio Fútbol.@apresion1 pic.twitter.com/oYrJ43R3Be — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) March 24, 2026

Así piensan de Perú en Honduras

Por otra parte, el directivo también habló con respecto a lo que será el enfrentamiento ante la Selección Peruana. Dejando en claro que le parece un equipo bastante bueno, pese a que no lograron clasificar al Mundial 2026.

“Sí, bueno, para nosotros es un proceso nuevo, tenemos un nuevo cuerpo técnico y este es el primer partido que van a tener. Sabemos que Perú es un buen rival, si bien es cierto que ninguno de los dos logramos clasificar al Mundial 2026, un proceso de cambio generacional en ambas selecciones, entonces creo que es un partido atractivo. Creo que de nuestra parte, Perú es un rival competitivo de Conmebol, aprovechando que ellos ya también tenían un amistoso cerrado en Francia, entonces nos aliven a nosotros jugar ese partido contra ellos el 31 de marzo”, precisó.

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Miguel Araujo y Joao Grimaldo (Foto: Selección Peruana).

¿Cuándo y dónde jugarán Perú con Honduras?

El encuentro amistoso entre la Selección Peruana y la de Honduras está pactado para el martes 31 de marzo. Este duelo se disputará en España, exactamente en el Estadio Municipal Butarque en Leganés, Madrid desde las 13:00 horas de Perú. Estos equipos no se ven las caras desde el año 2009 en donde el cuadro patrio venció por 1-2 en un choque amistoso.

Datos Claves

La Selección Peruana enfrentará a Honduras el martes 31 de marzo en Leganés, España.

enfrentará a Honduras el en Leganés, España. El partido se disputará en el Estadio Municipal Butarque a las 13:00 horas de Perú.

a las de Perú. El gerente de Honduras, Luis Brevé, destacó a Pedro Gallese, André Carrillo y Yoshimar Yotún.