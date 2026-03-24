DT de Honduras le dejó inesperado mensaje a la Selección Peruana: “Queremos ser protagonistas”

Se vienen partidos muy importantes para las diferentes selecciones del mundo, algunos pensando en el Mundial 2026, otros viendo un nuevo proceso internacional. En este último se encuentran tanto la Selección Peruana como la de Honduras. Cuadros que se van a enfrentar en España y que buscan poder comenzar a ver una idea de juego en sus planteles.

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En este caso, el entrenador José Francisco Molina habló un poco del nuevo ciclo que tiene el cuadro hondureño. El cual está comenzando con un proceso tal como pasa con la ‘Bicolor’. Ambos no lograron a clasificar al Mundial, por lo que ya están pensando en las próximas eliminatorias.

Selección de Honduras (Foto: Selección de Honduras Facebook).

Eso sí, la gran sorpresa que se pudo conocer por medio del entrenador español es su mentalidad ofensiva. Ellos no buscarán ser víctimas ante Perú, sino todo lo contrario, quieren ser los grandes protagonistas de este encuentro.

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“Queremos ser protagonistas con el balón. Queremos atacar, ser profundos en el área rival, marcar muchos goles, ser agresivos. Esto es un proceso; me gustaría que en el próximo partido se vean varios de estos cambios. Vamos a ver si somos capaces de asimilar y transmitir a los futbolistas estas ideas. Sobre todo, vamos a disfrutar del trayecto y del proceso”, comenzó diciendo.

No obstante, el entrenador sabe que no será de la noche a la mañana el cambio. Por lo que espera que sea un proceso, pero que ya se puedan ver destellos de lo que espera que su plantel pueda lograr hacer dentro del terreno de juego.

“No espero que mi equipo, la selección de Honduras, en el próximo partido ante Perú juegue perfecto con todo lo que tenemos en la mente y con todo lo que queremos; seguramente no va a pasar, nos va a costar, es un proceso, habrá momentos peores y desde mi punto de vista hay que disfrutar el viaje y no solo pensar en el destino; hay que disfrutar el camino y el proceso”, agregó.

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El concepto de Honduras sobre Perú

Por último, el entrenador no dudó en hablar de lo que piensa sobre el equipo de Mano Menezes. Dejando en claro que para ellos es una gran oportunidad para jugar y poder tener a su equipo bastantes días.

“No es solo decisión mía, es un proyecto de la Federación. Yo daré mi opinión sobre lo que creo que es lo mejor para la selección y decidiremos lo adecuado. Hay momentos para todo; ahora se ha decidido que es buen momento para hacer este viaje y enfrentar este partido. Yo estoy encantado con que se haya hecho así. Vamos a disfrutar nueve días con los jugadores, donde podremos entrenar y preparar el compromiso ante un buen rival el próximo martes“, sentenció.

Datos Claves

Las selecciones de Perú y Honduras se enfrentarán en España el próximo martes .

y se enfrentarán en el próximo . El entrenador español José Francisco Molina lidera el nuevo proceso de la selección hondureña .

lidera el nuevo proceso de la . La delegación de Honduras entrenará y preparará el compromiso durante nueve días de concentración.