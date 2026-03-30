Mano Menezes hace cambios y prepara contundente once para medirse ante Honduras

Mano Menezes viene probando jugadores para poder tener una base en su equipo pensando en las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. Por esa razón ha tomado una decisión importante para el siguiente encuentro ante Honduras, viendo a nuevos elementos en el once titular.
El entrenador brasileño ha decidido mantener la base del equipo, pero hacer algunos cambios, esto con la intensión de poder tener une equipo más equilibrado. No obstante, parece que hay jugadores que han gustado mucho como para poder quedarse en sus puestos.
El once de Perú ante Senegal (Foto: Selección Peruana).
Los cambios serían el de Alfonso Barco saliendo para dejar su lugar a Fabio Gruber. El alemán gustó mucho el poco tiempo que estuvo en el campo ante Senegal. Así que ahora tendrá más minutos para mostrarse. Erick Noriega sale para dejar su puesto a Jesús Castillo, lo mismo con André Carrillo por Jairo Concha y por último Kenji Cabrera al banco por Joao Grimaldo.
La Selección Peruana quedaría con el siguiente once con los cambios que ha practicado Mano Menezes: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Alex Valera.
¿Qué jugadores todavía no juegan con Mano Menezes?
Con estos cambios que ha hecho Mano Menezes, se esperaría que en el arco pueda darse algo diferente. Diego Enríquez y Diego Romero esperan por una oportunidad en el segundo tiempo. En la defensa César Inga, Matías Zegarra y Marco Huamán son los jugadores que no han tenido por ahora minutos.
José Francisco Molina, DT de Honduras, sobre el partido ante Perú: “El equipo intentará imponerse”
Mientras tanto, en el ataque el único que por ahora no ha tenido chances es Juan Pablo Goicochea. Justamente los jugadores más jóvenes del plantel todavía no han tenido oportunidades, pero en este choque quizás puedan tener alguna chance de entrar algunos minutos.
Selección Peruana entrenando (Foto: Selección Peruana).
¿Cuándo juegan Perú vs. Honduras?
Perú se enfrentará a Honduras en un duelo amistosos por la fecha FIFA de marzo. Este duelo se disputará este martes 31 de marzo, desde las 13:00 horas de Perú. El escenario elegido es el Estadio Ontime Butarque de Leganés en Madrid.
