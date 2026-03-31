VER Perú 1-0 Honduras GRATIS y AHORA: Jairo Vélez marcó el primero con un golazo

Empezamos con todo con el minuto a minuto del partido amistoso entre Perú vs. Honduras en España. El cotejo significará el segundo duelo del técnico Mano Menezes al mando de la 'Blanquirroja'.

A través de sus redes sociales, la Selección Peruana publicó una alentadora imagen para el partido ante Honduras: energía pura.

Todavía sin confirmas, pero casi seguro al 100%, este sería el once del técnico Mano Menezes para el Perú vs. Honduras: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Alex Valera.

A través de redes sociales, la Selección de Honduras también alentó a su plantel con un mensaje de entusiasmo.

Marco Huamán no será del arranque del partido, pero sí tendrá minutos en el segundo tiempo. El lateral espera su momento.

🎥El Seleccionador Nacional➡️ José Molina compartió sus sensaciones tras una intensa semana de trabajo con #LaH : “La verdad que estamos muy contentos, ha sido una semana muy buena con el equipo. Pues mañana podrán ver a un equipo que trabajará, que lo intentará; intentaremos ser… pic.twitter.com/VzLEPFX9am

El entrenador José Molina, DT de Honduras, le dedicó unas palabras a Perú y habló sobre que "serán difíciles de superar".

La Selección de Honduras ya llegó al Estadio Municipal de Butarque y se prepara para el partido ante Perú.

A través de sus redes sociales, la Selección Peruana compartió su llegada al Estadio Municipal de Butarque y todo hace indicar que jugarán con la camiseta alterna.

En una situación de último minuto, el técnico Mano Menezes ajustó el once de la selección peruana: Once de Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Jairo Concha; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Alex Valera.

Grimaldo de titular ante Honduras y ahora sí tendrá más minutos para mostrar su fútbol.

Así se entonó el himno nacional del Perú en el partido ante Honduras: emoción pura.

Rueda el balón y ya juegan Perú vs. Honduras en Madrid. Se viene un partidazo lleno de emociones y esperemos que goles.

Mano Menezes no pierde tiempo y desde el primer minuto ya está dando indicaciones.

Grimaldo realiza una gran jugada individual por la banda y, tras un pase, Yotún recibe y habilita rápidamente a Jairo Vélez, que define para anotar el primero. ⚽ ⏱ 12’ PT | PER 🇵🇪 [1] - 0 🇭🇳 HON #LaCasaDeLaSelección 🏠 🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟… pic.twitter.com/XBVPlEp4Ug

Grimaldo encaró por la banda izquierda, se fue hasta el fondo, sacó un pase hacia atrás. Ahí llegó Yotún y con sutileza le acomodó la pelota a Jairo Vélez. Ahí fue que remató y concretó. Un golazo de Perú para dar empuje a la era del Mano Menezes.

Si bien el gol levantó el ánimo de Perú, Honduras no se guarda y sigue atacando. De hecho empezó a generar más al inicio, pero Perú respondió con la efectividad del gol.

Si bien Honduras no es Senegal, pues no cuentan con la fuerza física, sí tiene más técnica y ahí es donde están dominando a Perú. Con la posesión del balón, pero lo bueno es que no tiene ideas en ofensiva.

Patearon a Valera e incluso le quitaron el chimpún por el impacto. Atención, que puede complicarse de cara al clásico del sábado.

Nuevamente un jugador de Perú es golpeado por uno de Honduras y ahora es Joao Grimaldo el que sufre de la vehemencia del rival.

Mira la transmisión en vivo y en directo del partido amistoso entre Perú vs. Honduras vía América Televisión, ATV y Movistar Deportes. También puedes seguir gratis el minuto a minuto por internet a través de Bolavip Perú y por streaming vía YouTube.

El partido entre Perú vs. Honduras será el segundo reto del técnico Mano Menezes al mando de la Selección. Tras caer ante Senegal en su debut, se entiende que Honduras es un rival más accesible por lo que probaría nuevos jugadores, una alineación distinta y le daría más minutos a habituales suplentes.