VER Perú 1-0 Honduras GRATIS y AHORA: Jairo Vélez marcó el primero con un golazo

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El partido entre Perú vs. Honduras será el segundo reto del técnico Mano Menezes al mando de la Selección. Tras caer ante Senegal en su debut, se entiende que Honduras es un rival más accesible por lo que probaría nuevos jugadores, una alineación distinta y le daría más minutos a habituales suplentes.