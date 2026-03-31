“No prioriza el chocolate”: el drástico mensaje a Mano Menezes tras el amargo empate entre Perú vs. Honduras

La Selección Peruana estuvo a punto de conseguir el triunfo frente a la Selección de Honduras, pero en el último suspiro del encuentro cayó el empate del rival. Si bien fue un amistoso internacional, los triunfos siempre son celebrados y en esta ocasión abundan los cuestionamientos, sobre todo si nos enfocamos en el arranque que representa el proceso liderado por Mano Menezes.

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Fuente: Getty Images.

Para nadie es ninguna novedad que Perú está en una transición bastante importante pensando en el crecimiento del equipo para el futuro. Ahora, el hecho de no haber logrado triunfos en este mes marzo, derrota 2-0 ante Senegal y 2-2 frente a Honduras, ocasiona que el trabajo de Mano Menezes ya empiece a generar dudas y los hinchas se lo hacen saber a través de las redes sociales.

“Se dijo en esta cuenta Mano Menezes es ratonero, no es un técnico ofensivo ni que prioriza el chocolate, el juego pícaro, el toque. Eso es cuento”, “La selección del Mano Menezes da pena. No va a durar” y “Mano Menezes solo va durar un año con puros amistosos, no llega a la siguiente Copa América o si llega cae eliminado fácilmente“; se puede apreciar en diversos comentarios en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Obviamente, es muy apresurado pensar que el proceso liderado por Mano Menezes en la Selección Peruana deba terminar luego de esta fecha FIFA de marzo. Lo que sí es que debe significar una alerta para lo que viene, más aún cuando la competencia oficial será a partir del 2027 y en el papel existe un tiempo prudente para una buena planificación pensando en los objetivos.

Las declaraciones de Mano Menezes luego del empate 1-1 entre Perú vs. Honduras

En conferencia de prensa tras la igualdad en el duelo entre Perú vs. Honduras jugado en el Estadio Municipal de Butarque en Madrid, Mano Menezes manifestó sus sensaciones de lo que pudo ver en el campo de juego. Si bien rescató algunos puntos importantes del equipo nacional, hizo énfasis en la falta de atención para asegurar un resultado positivo que estaba prácticamente muy claro en los instantes finales del encuentro.

“Tenemos que aprender a cerrar los partidos porque nos ha faltado madurez para cerrar el partido, así como quizá también un poco de fuerza. Tenemos que aprender a administrar mejor las fuerzas. Hay que parar un poco el juego, hay que respirar, hay que parar para reorganizar para no correr riesgo y hay que mantener la posesión de la pelota para no sufrir presión. A veces ni para atacar, pero para saber circular para salir de la presión. Entonces hablamos sobre eso. Creo que eso es un factor que tenemos que corregir“; señaló el DT de Perú.

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🎙 Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: "En cualquier circunstancia, debes saber terminar el partido, el fútbol cobra. Hoy fue un claro ejemplo, nos faltó un poco de fuerza física porque el adversario forzó el juego de balón directo en el área muchas veces"#PostSala pic.twitter.com/Lq7F4Pcz3o — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 31, 2026

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