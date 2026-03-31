¿Dónde y en qué estadio juega Perú vs Honduras por el amistoso internacional de la Fecha FIFA de marzo 2026?

Luego de caer en su primer amistoso por fecha FIFA ante Senegal, la Selección Peruana pone la mira en su siguiente reto frente a su similar de Honduras. Este compromiso marca el segundo encuentro bajo la dirección de Mano Menezes, quien busca sacar conclusiones y darle minutos a futbolistas que podrían ser importantes en el camino rumbo al Mundial 2030.

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Del otro lado se encuentra Honduras, rival de la Concacaf, que no pudo clasificarse al Mundial 2026. Quedó afuera en las Eliminatorias por un gol, lo que evitó que pudiera, al menos, meterse en el Repechaje Intercontinental. Para enfrentar a la Bicolor, tiene el debut de José Francisco Molina en la dirección técnica.

¿Cuándo y dónde juega Perú vs Honduras?

Perú se medirá ante Honduras este martes 31 de marzo en las instalaciones del Estadio Municipal de Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés, España. El escenario deportivo tiene una capacidad para 12,454 espectadores.

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El Estadio Municipal de Butarque es el escenario en donde hace de local el Club Deportivo Leganés, equipo español que milita en la Segunda División, pero que en los últimos años ha estado en LALIGA.

Como su nombre lo indica, el propietario de este recinto es el Ayuntamiento de Leganés, que le puso “Butarque” en homenaje a la patrona de la localidad, Nuestra Señora de Butarque. Se construyó durante 1997 e inicios de 1998 y fue inaugurado el 14 de febrero de 1998.

¿A qué hora juega Perú vs Honduras?

En nuestro país, el encuentro se podrá disfrutarse desde las 13:00 horas. Revisa a continuación los horarios en otros países para no perderte el emocionante duelo de la ‘bicolor’:

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Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia, Venezuela: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (ET): 14:00 horas

14:00 horas España: 19:00 horas

¿Dónde ver Perú vs Honduras?

El partido será transmitido en Perú por señal abierta a través de las pantallas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9), además de Movistar Deportes (canal 3). En Honduras, en tanto, podrá verse por Telecadena, Deportes TVC, HRN y DTV+.

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