Se abre el debate en la Selección Peruana. El técnico Mano Menezes respondió a Christian Cueva y dejó un mensaje que, aunque suena conciliador, marca una línea clara sobre el futuro inmediato del equipo.

Publicidad

“La selección no está cerrada para nadie”, afirmó el estratega brasileño en charla con la Bicolor+, en una frase que mantiene viva la esperanza para jugadores de experiencia. Sin embargo, rápidamente matizó su postura y dejó ver hacia dónde apunta su proyecto en esta primera etapa.

Mano Menezes fue directo: el enfoque actual está en encontrar futbolistas más jóvenes. Una declaración que confirma el inicio de un proceso de renovación, donde las nuevas caras tendrán prioridad para consolidarse en el grupo.

Aun así, no ignoró la trayectoria de referentes como Christian Cueva. “Algunos no necesitan demostrar nada”, señaló, reconociendo el peso histórico de quienes ya fueron protagonistas en la selección y que cuentan con un estatus ganado.

Publicidad

La postura de Mano Menezes sobre convocar a Christian Cueva y Paolo Guerrero

Pero el mensaje final es contundente. Este es el momento de los nuevos. La idea de Mano Menezes es construir una base joven y, más adelante, integrar a los experimentados cuando el proceso esté consolidado y el equipo tenga una identidad clara.

Así, Christian Cueva queda en una posición expectante. No está fuera, pero tampoco es prioridad. En el nuevo ciclo de la Selección Peruana, el pasado pesa, pero el futuro manda.

Publicidad

Christian Cueva y Paolo Guerrero durante el partido entre Perú vs. Bolivia en el estadio Maracaná y por la Copa América Brasil 2019. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva vale actualmente 150 mil euros a sus actuales 34 años, según el portal Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue de 5 millones de euros en el 2018, cuando jugaba en Santos y tenía 27 años.

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene 34 años pues nació el 23 de noviembre de 1991.

Datos claves

Mano Menezes prioriza la búsqueda de futbolistas jóvenes para iniciar su proceso de renovación.

Publicidad

El técnico afirmó que la Selección Peruana no está cerrada para Christian Cueva ni referentes.